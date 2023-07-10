Гибридные минивэны Aurus Arsenal начнут выпускаться в 2024 году

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Российские инженеры объявили сроки выпуска долгожданного гибридного минивэна Aurus Arsenal, сообщив о планах по выпуску ограниченного количества автомобилей премиум-класса.

Фото: mavink. com/explore/Aurus-Arsenal

Генеральный директор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров сделал это заявление в ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге. Он подтвердил, что серийное производство гибридных минивэнов Aurus Arsenal начнется в 2024 году. В настоящее время специалисты готовятся к сборке этих автомобилей, причем производство будет осуществляться в столице.

Федор Назаров рассказал, что компания Aurus планирует выпустить небольшую партию минивэнов Arsenal в 2024 году. Производство будет осуществляться на заводе "НАМИ" в Москве. Всего будет выпущено сто восьмиместных минивэнов премиум-класса. Габариты новинки составят 5980 мм в длину при колесной базе 3550 мм.

Минивэн Arsenal будет построен на той же модульной платформе, что и седан Senat и внедорожник Komendant. В движение он будет приводиться аналогичной гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового двигателя V8 мощностью 598 л. с. Автомобиль будет оснащен системой полного привода и девятиступенчатой автоматической коробкой передач, дополненной 38-сильным электромотором.

В конце июня первый Aurus Komendant, сошедший с конвейера, нашел своего владельца. Престижный внедорожник приобрела известная в отрасли компания ПАО "Газпром".

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