Как улучшить качество телефонной связи в машине

Камеры контроля скорости теперь готовы выписывать штрафы за пользование телефоном, и сотрудники дорожной полиции стремятся обеспечить это с сегодняшнего дня. Эпоха беспроблемных традиционных телефонных разговоров подходит к концу, что требует от нас модернизации наших транспортных средств. Однако системы, установленные на заводе, часто имеют серьезные недостатки, а китайские альтернативы требуют опыта и практических знаний. Как мы можем обеспечить функциональность громкой связи правильно, недорого и на длительный период?

Когда дело доходит до подержанных автомобилей, все относительно просто: мы приобретаем стереосистему с возможностью подключения к телефону и микрофону, устанавливаем ее и наслаждаемся преимуществами. Вы можете подумать, что это не представляет никаких трудностей, поскольку любой квалифицированный специалист в гараже по соседству может с этим справиться. Однако есть некоторые тонкости, которые необходимо учитывать.

Во-первых, важно выбрать направленный микрофон и расположить его таким образом, чтобы он был "обращен" ко рту говорящего. Во-вторых, мы должны быть предельно осторожны при подключении функции "громкоговоритель", поскольку некачественная сборка часто приводит к помехам и возмущениям.

Третий момент, на который следует обратить внимание, — это конфликт интересов. Дополнительные устройства, такие как навигаторы, диктофоны, радарные системы и другие, создают значительные помехи микрофону, заставляя вашего собеседника слушать какофонию звуков, иногда прерываемую голосом говорящего. Другими словами, наведение порядка в аудиосреде приведет к чуду получения высококачественных сигналов.

Проблема усугубляется, когда речь заходит об оригинальной "аудиосистеме", которая редко обеспечивает комфортное общение по телефону. Во-первых, микрофон часто расположен в потолочном блоке ЭРА-ГЛОНАСС, что требует от нас вытягиваться к потолку, чтобы нас услышали. Во-вторых, сам микрофон часто не оправдывает ожиданий и нуждается в замене.

Наконец, наиболее распространенной проблемой является пыль и грязь, которые быстро скапливаются в устройстве, требуя тщательной очистки. Как вы, наверное, догадались, блок можно снять и разобрать, что позволяет извлекать мусор и улучшать качество связи. Любой желающий может сделать это на любом автомобиле, не прибегая к каким-либо чрезмерно сложным или высокотехнологичным процедурам.

Однако достичь совершенства с помощью "оригинального" микрофона чрезвычайно сложно, а использовать его для разговоров откровенно неудобно. Поэтому лучшим вариантом для стереосистемы, установленной на заводе, является установка направленного микрофона на передней стойке. Опытные радиотехники могут справиться с этой задачей самостоятельно, но новичкам рекомендуется обратиться за помощью к специалисту. Потребуются навыки пайки.

Самый сложный сценарий возникает, когда мы пытаемся интегрировать систему с новой стереосистемой. Популярность китайских торговых площадок и доступность "музыкальных" систем с операционными системами Android сделали эту тему одной из наиболее часто запрашиваемых в отечественных поисковых системах. Проблема заключается в том, что сама стереосистема поставляется со встроенным микрофоном, который по умолчанию выполняет функции телефона.

Однако, если удачливому владельцу удастся подключить порт заводского микрофона к задней панели плеера, в ответ он часто услышит оглушительный треск. Это происходит из-за помех, создаваемых близлежащими устройствами. Чтобы решить эту проблему, необходимо "деинсталлировать" встроенный микрофон. Другими словами, просто распаяйте его.

В качестве глазури на торте у нас есть еще одна новость, о которой мало кто знает. Современные стереосистемы можно настроить, войдя не только в главное меню, но и в "режим администратора", чтобы, например, настроить параметры микрофона и сделать его более чувствительным.

С этой задачей на стереосистеме, установленной на заводе, может справиться специалист официального дилера, но с китайским "апгрейдом" вам придется справляться самостоятельно. Тем не менее, стоит помнить, что руки человека способны на большее, чем можно было бы подумать, и страх часто является самым большим препятствием, которое необходимо преодолеть.

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Усилить сигнал интернета и мобильной связи на смартфоне проще не бывает.