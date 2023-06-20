Acura поднимется на Pikes Peak с Integra Type S и дико модифицированным NSX

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В рамках празднования своего 101-летия в этом году вновь проводится международное восхождение на гору Пайкс-Пик, одно из старейших в мире автоспортивных соревнований. Acura продолжает традицию, отправляя парк специально подготовленных автомобилей на базе своих серийных моделей для покорения вершины в Колорадо. Среди модельного ряда — два совершенно новых Integra в обычном исполнении и Type S, модифицированный NSX Type S и пейс-кар TLX Type S.

Версия Integra Type S, тюнингованная компанией HPD, обязательно привлечет внимание своей очаровательной ливреей в стиле аниме. Этот дизайн является продолжением веб-серии Acura "Путешествие Чиаки", которая совпала с выпуском Integra Type S. Вторая глава серии демонстрирует гонку на Пайкс-Пик как часть ее сюжетной линии.

Лори Ансер, настоящая Чиаки, происходит из прославленной гоночной династии Ансеров, насчитывающей четыре поколения. Ее отец, Джонни, участвовал в престижных гонках Indianapolis 500, и если учесть таких членов семьи, как Эл, Бобби и Эл-младший, клан Ансер может похвастаться впечатляющим общим количеством девяти чемпионатов Indy. Кроме того, семья имеет давнюю историю соревнований на Пайкс-Пик, начиная с участия Луиса и Джо Ансеров в восхождении на холм в 1926 году.

В подразделении Time Attack I Acura демонстрирует поразительный NSX Type S под названием "Active Aero Study", ласково именуемый Ямабико. Ямабико имеет важное значение в японском фольклоре как дух, обитающий в горах, который эхом отражается в ландшафте.

NSX щеголяет внушительным передним сплиттером из углеродного волокна и задним диффузором, которые, по-видимому, увеличивают длину автомобиля на два-три фута.

Этот одноразовый аэродинамический пакет включает в себя активное аэродинамическое заднее антикрыло, которое может регулироваться электроникой для уменьшения лобового сопротивления на скоростных участках трассы или использоваться в качестве воздушного тормоза.

Автомобиль также подвергся мерам по снижению веса, сбросив 200 фунтов. Acura усовершенствовала двигатель V6 с двойным турбонаддувом более мощными турбонаддувами и изменила программное обеспечение двигателя, хотя точная мощность Yamabiko, превышающая 600 лошадиных сил серийного Type S, остается неизвестной.

Crazy New, команда сотрудников Honda skunkworks, которая ранее поразила нас 800-сильным гибридом CR-V, тщательно разработала NSX специально для соревнований по скалолазанию. За рулем будет инженер Honda Джеймс Робинсон, которому в настоящее время принадлежит рекорд гибридного класса — 10:01.913, установленный на NSX в 2020 году. Автомобиль воплощает в себе сущность специально созданного Pikes Peak racer, украшенный узнаваемой черно-красной расцветкой шин Yokohama Advan и легкими коваными дисками HRE, обернутыми в Advan A005s.

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2024 Acura Integra Type S Makes Racing Debut at Pikes Peak International Hill Climb