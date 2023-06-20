Как помыть машину во дворе и не получить штраф

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Автолюбители, независимо от того, обожают ли они свои автомобили или просто ценят чистоту, мечтают о безупречно ухоженном автомобиле, который станет началом их рабочего дня. В Европе добиться такой роскоши несложно, но владение "грязным" автомобилем там может обернуться крупными штрафами. К сожалению, даже в Москве найти автомойки самообслуживания в определенных районах непросто, что приводит к длительным очередям у скудно доступных вариантов. Неужели мы действительно должны жертвовать драгоценным вечерним досугом только ради того, чтобы обеспечить себе безупречный автомобиль?

Фото: https://e.allegroimg.com/

В прошлом решение было простым: тряпка и ведро с водой позволяли быстро справиться с задачей за пятнадцать минут. Однако времена изменились. Правительство, остро нуждающееся в доходах, внимательно следит за "неофициальными" автомойками из-за экологических проблем.

Они не будут предупреждать вас заранее; вместо этого они с нетерпением ждут момента, когда вы намочите тряпку и сделаете первый штрих, только для того, чтобы наказать вас штрафом за непреднамеренное "жирное пятно", наносящее вред природе. Частным лицам грозит штраф в пятьсот рублей, но для компаний последствия серьезнее — приходит сопроводительное "письмо счастья" вместе со штрафом в размере 20 000 рублей. Естественно, финансовое бремя ляжет на лицо, ответственное за непреднамеренное появление пятна.

Тем не менее, "лазейка" существует: мыть ваш автомобиль запрещено, но протирать его сухой тряпкой — это честная игра! Пока ведра с водой стоят подальше, штрафов можно избежать, а сотрудники правоохранительных органов требуют фотографические доказательства для своей бюрократической бумажной работы. Следовательно, человек, вытирающий сухой автомобиль тряпкой о сухой асфальт, не может быть привлечен к ответственности. Мат.

Этот принцип лежит в основе инновационной технологии сухой чистки. Она включает нанесение специального раствора из распылителя и бережное удаление размягченной грязи с помощью искусственной кожи или микрофибры. Хотя этого метода может быть недостаточно для сильно загрязненных автомобилей, он творит чудеса для запыленных транспортных средств, возникающих в результате ежедневных поездок на работу.

Раньше "сухой" чисткой автомобилей занимались только профессионалы. Прибудут оборудованные микроавтобусы, и специалисты восстановят транспортное средство до его первозданного состояния. Однако в наши дни этот процесс значительно упростился, поскольку средства для чистки автомобилей широко доступны даже людям с низким доходом.

Давайте теперь углубимся в аспект ценообразования. Удобный флакон чистящего средства в магазине автозапчастей обычно стоит около 150-200 рублей, и его достаточно для двух тщательных чисток. Дополнительно за 250-300 рублей можно приобрести кусочек микрофибры или искусственной замши, и он прослужит долго. В общей сложности две уборки обойдутся примерно в 500 рублей — не совсем бюджетно.

Однако разумной альтернативой является покупка чистящего средства оптом: пятилитровую емкость, которой хватит на месяц ежедневного использования, можно приобрести примерно за 600-700 рублей. Более того, вы всегда можете поделиться подходящим распылителем со своей супругой, так как у нее, похоже, их накопилось довольно много в запасе.

Как только вы приедете в свой гараж или во двор своего дома, вы можете приступить к процессу: достаньте распылитель из багажника, нанесите на самые грязные участки и быстро устраните все проблемы с помощью всего одной тряпки. Ни один защитник окружающей среды не будет возражать. Только не забывайте регулярно промывать тряпку в проточной воде, чтобы скопившийся песок не стал причиной многочисленных царапин на деликатном лакокрасочном покрытии.

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Как помыть машину во дворе и не получить штраф