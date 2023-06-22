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Почему ремень ГРМ гораздо надежнее цепного привода

3:05
Авто

Автомобильная промышленность на протяжении многих лет была свидетелем эволюции различных систем привода, вызывая споры о преимуществах цепных и ременных приводов. Эта дискуссия выходит за рамки национальных границ, поскольку даже в мировом масштабе нет единого мнения по этому вопросу.

Почему ремень ГРМ гораздо надежнее цепного привода
Фото: www.sunautoservice. com/about-us/shop-talk/how-does-my-cars-timing-belt-work/

Оба привода подвергаются постоянным усовершенствованиям с упором на повышение надежности материалов. Это постоянное развитие позволило обоим типам сохраниться в современных автомобилях. Интересно, что сами механики используют сочетание ремней и цепей в различных двигателях, подчеркивая, что выбор зависит от нюансов.

Если углубиться в конструктивные различия, то одно из заметных отличий заключается в расположении приводов. Ремни расположены снаружи, а цепи — внутри двигателя. Такое физическое расположение позволяет легко визуально осмотреть ремень, сняв защитную пластиковую крышку. Простота осмотра облегчает обнаружение трещин или значительного износа, что позволяет своевременно произвести замену и предотвратить дорогостоящий ремонт двигателя.

Городская езда, особенно в условиях перегруженного движения, требует внимания к долговечности системы привода. В таких условиях двигатель часто работает на холостых оборотах, создавая нагрузку на привод. Следовательно, рекомендованный производителем интервал замены ремней или цепей может оказаться неточным. И снова визуальный осмотр становится решающим фактором. Изношенный ремень можно быстро заменить, если он обнаружен до истечения установленного интервала замены, чего нельзя сказать о цепи.

Кроме того, долговечность ремня не зависит от качества моторного масла. Напротив, цепь, работающая в масляной ванне, в значительной степени зависит от надлежащей смазки для оптимальной работы.

Еще один момент связан со сложными вибрациями, которые испытывают двигатели, оснащенные цепным приводом. Эти вибрации возникают из-за неравномерной работы цепи. Для борьбы с этой проблемой инженеры устанавливают натяжители цепи, обычно в виде пластиковых пластин, которые служат направляющими.

Во время работы двигателя эти пластины разрушаются, и цепь растягивается. Важно отметить, что растяжение происходит не в самом металле, а из-за увеличения зазоров в многочисленных звеньях цепи. Выявление такого износа требует трудоемкого и дорогостоящего процесса разборки двигателя, иногда даже его демонтажа. И наоборот, замена ремня может быть выполнена в любом гараже.

И, наконец, если двигатель без интерференции, замена порванного ремня в дороге — вполне выполнимая задача. Однако если цепь соскочит на один-два зуба, путешествие резко прекратится, и капитальный ремонт двигателя станет неизбежным.

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🤯 Привод ГРМ ремнём или цепью? ⚠️ Теперь мы точно знаем, какой привод прочнее!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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