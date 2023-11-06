5 причин обязательно возить зимой в автомобиле клизму

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Когда дело касается их автомобилей, некоторые водители относятся к ним как к живым существам. Они балуют их, моют, дают им уникальные имена и верят в различные суеверия, согласно которым автомобили могут иметь предчувствия и даже обижаться, ломаясь прямо перед продажей. Если это так, то ничто человеческое им не чуждо и, более того, может быть полезно. Возьмем, к примеру, клизма, который в медицине также известен как "спринклер".

Фото: stihi.ru

Универсальность клизмы

Клизма служит хорошо известной медицинской цели. Однако мало кто понимает, что клизма может быть универсальным инструментом, и его наличие в автомобиле может оказаться невероятно полезным. Кроме того, стоимость этого устройства минимальна.

Очистка засорившихся трубок омывателя лобового стекла

Представьте, что трубки омывателя лобового стекла засорились. Дуть в них вручную неприятно и небезопасно. Если по каким-то причинам у вас нет доступа к компрессору, то клизма, благодаря своей компактности, всегда можно найти в багажнике. С его помощью можно легко создать избыточное давление в трубках, эффективно прочищая любые засоры не только в трубках, но и в форсунках за счет прямого соединения клизмы с ними.

Помощь в обслуживании свечей зажигания

Во время проверки или замены свечей зажигания одним из важнейших этапов является очистка свечных колодцев от грязи и пыли. Те, кто пытался выполнить эту задачу самостоятельно, знают, насколько сложным может быть доступ к колодцам в некоторых моделях автомобилей. И снова на помощь приходит клизма с резиновым колпачком. Несколько сильных "ударов" клизмой могут удалить скопившуюся грязь, что сделает последующее извлечение свечей зажигания легким делом.

Борьба со скрытой грязью и мусором

Пытались ли вы когда-нибудь собрать грязь из щелей сидений, зазора между сиденьем и центральной консолью или подстаканников без использования автомобильного пылесоса? Это практически невозможно. Пыль и крупные частицы, особенно в таких видимых местах, как подстаканники и пространство под центральной панелью управления, могут невероятно раздражать.

Однако клизма решить эту проблему в считанные секунды. Надавливая на резиновый корпус клизмаа и направляя насадку в нужную область, грязь выводится наружу. В случаях, когда требуется осторожность, клизма можно сначала сжать, а затем, направив на загрязненную область, выпустить воздух вместе с воздухом, эффективно всасывая песок и крошки. После этого грязь можно легко выбросить за пределы автомобиля, снова сжав клизма.

Зимний спаситель для напольных ковриков

Во время сильного снегопада полезность клизмаа с резиновыми шариками часто остается незамеченной водителями. Подумайте о своих напольных ковриках, покрытых снегом. Когда снег на вашей обуви тает в теплом салоне автомобиля, он стекает на пол, оставляя вас с мокрой обувью и брюками. Более того, когда вода высыхает, становится виден белый солевой налет. В этом случае клизма, желательно большего размера, выступает в роли настоящего супергероя. Это не вымышленный Аквамен, разминающий мускулы и исследующий глубины океана, а настоящий, ручной герой.

К чему приводят короткие поездки автомобиля зимой! Как избежать последствий!