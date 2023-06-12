Почему автомобиль вдруг неожиданно начинает вибрировать в поворотах

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Когда колеса поворачиваются и начинается ускорение, возникает множество вибраций, которые передаются как на рулевое колесо, так и на кузов автомобиля. Эти вибрации обычно сигнализируют о неисправностях в шарнирах постоянной скорости (ШРУС). Если при повороте рулевого колеса вы слышите хруст или скрип, это признак того, что наружный шарнир КВ нуждается в замене. И наоборот, внутренний шарнир обычно издает громкие хрустящие звуки при движении на высоких скоростях по неровным дорогам.

Фото: turismotamaulipas. com/%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%89%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B5-k.html

Еще один потенциальный источник неполадок может заключаться в изношенном триподе, расположенном в коробке передач. Трипод является одним из вариантов CV-шарнира, отвечающего за передачу крутящего момента от коробки передач к колесам. Хотя этот компонент редко выходит из строя, его деградация может привести к серьезным неприятностям. Выявление проблемы с триподом не всегда сразу очевидно на первый взгляд. Люфт шарнира постепенно увеличивается, что делает признаки повреждения неуловимыми.

Эта загадка тяготит владельцев автомобилей, заставляя их поначалу думать о балансировке колес, проверке тормозов или замене подвесных подшипников. Только позже, когда "дрожь" автомобиля сохраняется на прямой дороге и на поворотах, возникает мысль об оценке состояния трипода.

Интенсивные вибрации, резонирующие по кузову автомобиля, также могут указывать на изношенные опоры двигателя или опоры коробки передач. Даже легкая дрожь может ощущаться на холостом ходу, но при ускорении она усиливается из-за дисбаланса креплений.

Хотя вибрации при переключении передач случаются нечасто, они заслуживают внимания. Обычно они возникают при сильном износе опор двигателя или ослаблении их креплений.

Для тщательного осмотра креплений необходимо закрепить двигатель с помощью домкрата, что позволит снять и осмотреть крепления. Видимые признаки, такие как отслоение резины от металлической части крепления, трещины или отслоение резинового слоя, указывают на острую необходимость замены. Если крепления находятся в удовлетворительном состоянии, вибрации могут быть вызваны неисправным сцеплением или целым рядом неисправностей коробки передач, которые требуют точной диагностики, достигаемой только путем разборки агрегата.

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