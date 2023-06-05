Автоэксперт Васильев дал пять советов гражданам РФ, которые собираются в длительное путешествие на автомобиле

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Начинается сезон отпусков, и многие россияне отправятся в путешествие на своём авто. Корреспондент Pravda.Ru поговорил с автоэкспертом, специалистом по контраварийному вождению, автожурналистом Егором Васильевым, который рассказал, как подготовить машину к длительному переезду.

Фото: Pixabay

После зимы первым делом необходимо проверить состояние радиаторов системы охлаждения, так как она может быть забита грязью. Вторым пунктом специалист указал замену масла.

"Если автомобиль вы планируете отправить в дальнее путешествие, можно превентивно поменять масло до начала поездки, даже если срок его замены ещё не вышел. Кроме того, желательно вообще перед длительным путешествием оценить состояние тормозов и при необходимости прокачать тормозную систему", — сказал Васильев.

Далее советы будут неочевидными, но не менее важными. Чистый и помытый автомобиль намного безопаснее, чем грязный, так как он заметен для окружающих. Поэтому желательно, чтобы автомобиль всегда был чист, а фары хорошо светили. Не бывает лишним проверить, горят ли все лампочки в машине. Это тоже может оказаться важным, подчёркивает автоэксперт.

"Есть ещё совет, который мне нравится. Мы говорим про чистоту стёкол автомобиля. И, конечно, автовладельцы следят за стёклами, но очень редко обращают внимание на то, что грязь начинает скапливаться на внутренней поверхности стёкол. Из-за этого, особенно при ярком солнце, видимость начинает снижаться. Поэтому не забывайте протирать их изнутри", — советует Васильев.

Перед длительным переездом можно отдать свой автомобиль на диагностику, чтобы профессионалы с помощью оборудования проверили исправность всех систем. Это позволит избежать внезапных проблем непосредственно во время поездки, заключил Васильев.