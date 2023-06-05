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Водителей в РФ начнут штрафовать за новые неисправности на автомобилях

1:46
Авто

С 1 сентября 2023 года в России заработает новый список неисправностей автомобилей, за которые будут накладываться штрафы. Об этом говорится в Постановлении правительства от 27.05.2023 № 837 "О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения".

Водителей в РФ начнут штрафовать за новые неисправности на автомобилях
Фото: turismotamaulipas. com/%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%89%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B5-k.html

В документе сказано, что штрафы будут накладываться в том случае, если элементы антиблокировочной тормозной системы не закреплены и отсоединены. Также денежного наказания не избежать при видимых повреждениях ABS. Нововведения не затронут так называемые упрощённые модели автомобилей, которые выпущены без указанной системы.

Сотрудники ГИБДД будут определять неполадки с ABS при помощи световых индикаторов на приборной панели машины.

Кроме того, водителям грозят штрафы за дефекты в деталях тормозного привода. Наказания не избежать владельцам автомобилей, которые не ездят на зимней резине в летнее время и наоборот.

"С точки зрения безопасности важно ездить на резине, подобранной по сезону. Дело в температурных режимах: зимой летняя резина становится деревянным пластиком, а зимняя летом превращается в желе и плохо держит сцепление с дорогой", — отметил в беседе с autonews.ru член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода Выбора" Александр Холодов .

Полный список неисправностей будет у каждого сотрудника ГИБДД.

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Как устроена антиблокировочная система тормозов (АБС)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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