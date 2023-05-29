Пятидверный Ford Bronco отзывают из-за труднодоступных защелок ремней безопасности

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Как и некоторые другие автомобили на рынке, Ford Bronco сталкивается с проблемами, связанными с тем, чтобы избежать неблагоприятного внимания. Национальная администрация безопасности дорожного движения недавно провела оценку внедорожника Ford и выразила озабоченность по поводу конструкции защелок ремней безопасности для водителя и переднего пассажира.

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В Федеральном стандарте безопасности автотранспорта (FMVSS № 208 S7.4.4), озаглавленном "Защита водителя и пассажира при столкновении", есть подраздел, посвященный доступу к защелкам. В этом подразделе описывается ожидаемая легкость доступа к пластине защелки ремня безопасности (части, которая соединяется с пряжкой) через плечи и указывается, что пластина защелки не должна быть заслонена обшивкой автомобиля или другими компонентами.

Оказалось, что в случае пятидверного Bronco, но не двухдверной модели, между спинкой сиденья и обшивкой салона недостаточно места для легкого доступа к пластине защелки. Опасения связаны с тем, что водители и пассажиры могут предпочесть не пристегиваться ремнями безопасности, а не пытаться их достать, поэтому и был инициирован отзыв.

Ford объявил, что отзыв затрагивает в общей сложности 175 550 пятидверных Broncos, произведенных в период с 23 сентября 2020 года по 9 мая 2023 года. Ожидается, что все эти автомобили будут иметь вышеупомянутую проблему. Распределение затронутых автомобилей по модельным годам выглядит следующим образом:

39 302 единицы 5-дверных Broncos 2021 модельного года

88 704 единицы 5-дверных Broncos 2022 модельного года

47 544 единицы 5-дверных Broncos 2023 модельного года.

В настоящее время компания выясняет, как эта проблема была упущена во время инженерных проверок. Решение проблемы предполагает посещение дилерского центра Ford, где на ремень безопасности будет установлен скользящий зажим для обеспечения того, чтобы защелка оставалась в положении, соответствующем требованиям. Кроме того, технические специалисты обновят руководство пользователя, включив в него раздел о "правильном использовании" этого модифицированного механизма ремня безопасности, эффективно действующего как усовершенствованный тип шпильки.

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