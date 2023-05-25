УАЗ отмечает 65-летие "Буханки" выпуском специального фургона

2:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Известный автопроизводитель УАЗ готовится выпустить специальное издание своего культового фургона "Буханка" в честь 65-летия классической модели УАЗ. В этой статье мы углубимся в детали этого эксклюзивного выпуска, изучим его уникальные характеристики, потрясающие варианты окраски и предполагаемый ценовой диапазон. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о предстоящем праздновании легендарной "Буханки" и ее непреходящем наследии.

Фото: Фото: instagram.com / andrey_davydov_brada

Юбилейное издание "Буханки" от УАЗа станет настоящим зрелищем. Согласно последней информации, которой поделился Telegram-канал "Автопоток", опубликовавший пару тизерных изображений, эта специальная версия покорит энтузиастов своими отличительными элементами дизайна. Автомобиль будет демонстрировать защитное покрытие Reptor из полиуретана, обеспечивающее повышенную прочность и устойчивость. Кроме того, юбилейная "Буханка" будет доступна в трех ярких цветах: зеленом, желтом (оба представлены на опубликованных фотографиях) и черном.

В основе юбилейного выпуска лежит экспедиционная версия "Буханки", предназначенная для захватывающих путешествий по бездорожью. Фургон будет оснащен багажником на крыше, прочными силовыми бамперами, удобной лестницей, козырьком и современным светодиодным освещением. Пока неизвестно, будет ли "праздничный" фургон оснащен каким-либо дополнительным оборудованием или памятными табличками, но энтузиасты могут ожидать удивительного сочетания практичности и стиля.

С момента своего появления в 1965 году UAZ SG-R оставался верен своим корням, в то же время принимая тонкие современные обновления. Автомобиль оснащен надежным 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-409 мощностью 112 лошадиных сил. В паре с пятиступенчатой механической коробкой передач этот надежный силовой агрегат обеспечивает плавную и эффективную работу. Буханка" оснащена системой частичного полного привода, позволяющей уверенно преодолевать различные участки дороги.

В настоящее время фургон УАЗ-3909 доступен по ориентировочной стартовой цене 1,33 миллиона рублей, а микроавтобус УАЗ-2206 — около 1,38 миллиона рублей. Что касается ожидаемой юбилейной "Буханки", то потенциальные покупатели могут рассчитывать на дополнительную премию в размере более 200 000 рублей, чтобы стать обладателями этого шедевра, выпущенного ограниченной серией. Однако для получения точной информации о ценах и наличии необходимо следить за официальными объявлениями и информацией о дилерах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

УАЗ БУХАНКА - Тебя слепили из того, что было! Самый ожидаемый обзор!