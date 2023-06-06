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Салонный фильтр: зачем дачники снимают его

3:20
Авто

Опытные водители, за плечами которых два десятилетия работы за рулем, часто выполняют такие операции, передавая мудрость молодым водителям. Их аргументы сводятся к тому, что воздух за пределами города остается чистым, что сводит на нет необходимость в фильтрации.

Салонный фильтр: зачем дачники снимают его
Фото: avtodozorshop. ru/zamena-vozdusnogo-filtra-svoimi-rukami/

Кроме того, когда уходит зима, воздушный фильтр в салоне загрязняется, что приводит к образованию конденсата на стенках вентиляционной системы, особенно при перепадах температуры или наступлении дождливой весны. Поэтому они предпочитают извлечь салонный фильтр, тщательно очистить его и надежно спрятать до более благоприятных времен.

Тем не менее необходимо признать, что точка зрения опытных водителей верна лишь отчасти. Хотя салонный фильтр действительно может отсыреть, этот результат зависит от конструкции и общего состояния конкретного автомобиля. Например, в Volvo 850 1996 года или некоторых моделях Audi фильтрующий компонент находится практически под лобовым стеклом.

Если дренажные отверстия засоряются, вода неизбежно проникает в фильтр. Это приведет к запотеванию стекол, разрушению резиновых компонентов и, в конечном итоге, к появлению плесени. Кроме того, в салон проникают вредные бактерии, что еще больше усугубляет ситуацию.

С другой стороны, современные автомобили имеют особую конструкцию, в которой салонный фильтр расположен на значительной глубине, что затрудняет проникновение в него влаги. Следовательно, фильтр может загрязняться, но оставаться без влаги.

Поэтому первоначальный совет заключается в том, чтобы очистить дренажную систему, обеспечив тем самым беспрепятственный отвод воды. Такой подход исключает любые проблемы, возникающие из-за влаги, и гарантирует, что скрытые полости кузова останутся невредимыми от локальной коррозии.

Если сместить акценты, то приход весны предвещает появление сильных аллергенов, таких как пыльца растений, наряду с продолжающимся строительством дорог. Кроме того, выхлопные газы не просто рассеиваются в воздухе. Хотя человек может планировать провести все лето в сельской местности, необходимость ездить в магазины и другие места назначения сохраняется. Таким образом, если в вашем автомобиле нет салонного фильтра и нейтрализатора, вы будете постоянно вдыхать выхлопные газы.

Следовательно, эта смесь "цветов и грязи" проникает в салон через воздушные каналы, обходя фильтр, находящийся на хранении. Образовавшийся мусор затрудняет движение заслонок управления воздушным потоком, одновременно провоцируя коррозию радиатора отопителя и испарителя кондиционера.

В некоторых случаях для исправления ситуации требуется чистка или замена дорогостоящего испарителя, что влечет за собой демонтаж передней панели и, как следствие, значительные расходы. Поэтому рекомендуется воздержаться от удаления фильтра и обеспечить его регулярную сушку и замену. Приняв такой образ действий, можно избежать дорогостоящего ремонта и сохранить здоровье дыхательной системы.

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Секреты Салонного фильтра. Какой лучше - как часто менять?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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