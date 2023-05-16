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АвтоВАЗ прекращает производство Lada Granta с 16-клапанным двигателем

2:11
Авто

АвтоВАЗ, известный производитель автомобилей, временно приостановил сборку моделей Lada Granta с 16-клапанным двигателем. Это решение, которое, как ожидается, продлится как минимум до июля, принято в связи с тем, что компания сосредоточилась на производстве моделей Granta с менее мощным вариантом двигателя. В этой статье мы рассмотрим причины этой производственной паузы и прольем свет на то, какое влияние она может оказать на АвтоВАЗ и его клиентов.

АвтоВАЗ прекращает производство Lada Granta с 16-клапанным двигателем
Фото: daytimenews. ru/auto/v-seti-opublikovali-zhivye-fotografii-salona-novoy-lada-granta-58798.html

Приостановка производства Lada Granta с 16-клапанным двигателем

Производство моделей Lada Granta с 16-клапанным двигателем приостановлено. АвтоВАЗ представил этот бюджетный вариант модели в конце апреля, установив цену в 865 500 российских рублей. Однако инсайдерское издание "Нетипичный АвтоВАЗ" ВКонтакте сообщает, что производство именно этой модели Granta не планируется в июне. В настоящее время с конвейера тольяттинского завода сходят только модели Granta с восьмиклапанным двигателем.

Инсайдеры, знакомые с производственным планом АвтоВАЗа на июнь, сообщили, что Granta с 16-клапанным двигателем отсутствует в графике. Такая неожиданная пауза в производстве может быть связана с проблемами в цепочке поставок комплектующих для 106-сильного двигателя. По данным издания, почти все поступающие детали направляются на обеспечение производства флагманской модели АвтоВАЗа, Lada Vesta NG, которая имеет такой же двигатель. Продажи Vesta должны начаться до конца мая.

Помимо проблем с цепочкой поставок, есть и другие нерешенные вопросы, касающиеся Granta. Сообщается, что возобновление производства моделей Granta Club и Cross в авантюрной комплектации Quest остается под вопросом из-за того, что завод не смог наладить поставки необходимых датчиков парковки для этих версий. Варианты Club и Quest были исключены из модельного ряда Granta в апреле, их возвращение планируется летом.

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Какой двигатель лучше: восьмиклапанник или шеснарь?!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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