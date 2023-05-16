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Представляем Ford E-Tourneo Courier: новейшее пополнение на рынке электрических фургонов

2:52
Авто

На рынке электрических фургонов появился совершенно новый игрок, и имя ему — Ford E-Tourneo Courier. В то время как жителям Соединенных Штатов, к сожалению, придется остаться в стороне, европейские покупатели могут с нетерпением ждать появления этого полностью электрического фургона.

Представляем Ford E-Tourneo Courier: новейшее пополнение на рынке электрических фургонов
Фото: www.carscoops. com/2023/05/new-ford-tourneo-courier-debuts-in-rugged-active-trim-ice-and-ev-options/

Конкретные подробности о силовом агрегате пока ограничены, но Ford сообщил, что E-Tourneo Courier будет оснащен единственным электродвигателем, выдающим впечатляющие 134 лошадиные силы.

Хотя точные данные о запасе хода не раскрываются, Ford уверяет, что вы сможете зарядить автомобиль с запасом хода до 54 миль всего за 10 минут, используя быстрое зарядное устройство постоянного тока с максимальной скоростью зарядки 100 кВт. Для достижения 10-80% заряда потребуется около 35 минут.

Отличаясь от обычной бензиновой версии, новый E-Tourneo Courier демонстрирует оригинальный дизайн. Среди примечательных особенностей — световая полоса во всю ширину кузова и уникальная решетка радиатора, украшенная привлекательным хромированным узором, напоминающим бриллианты. Значки "E", расположенные спереди и сзади, четко указывают на электрический характер E-Tourneo.

Благодаря высокому росту и утилитарному дизайну очевидно, что этот фургон задуман как практичный электромобиль. Внутри фургона есть места для пяти пассажиров и складывающиеся в пропорции 60/40 задние сиденья, обеспечивающие достаточное пространство для груза.

Ford утверждает, что E-Tourneo предлагает на 44% больше грузового пространства, чем его предшественник. Кроме того, E-Tourneo оснащен небольшим передним багажником (frunk), в котором удобно хранить кабель для зарядки или другие мелкие предметы.

Что касается роскоши интерьера, то салон отличается простотой. Полностью цифровая панель приборов сопряжена с 12-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы, которая управляет большинством основных функций автомобиля.

Хотя на рулевом колесе сохранились некоторые физические кнопки, такие как регулятор громкости и несколько других на центральной консоли, E-Tourneo в значительной степени полагается на информационно-развлекательную систему Sync 4. Стандартные функции включают беспроводную интеграцию Apple CarPlay/Android Auto, также доступна беспроводная зарядная панель.

Производство E-Tourneo планируется наладить в Крайове, Румыния, а продажи начнутся во второй половине 2024 года исключительно в Европе.

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New 2024 Ford E-Tourneo Courier – Features, Design and Interior
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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