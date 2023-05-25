Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Почему новый BMW i5 2024 года выпуска выглядит так же, как новая 5 серия
Роскачество назвало полезные продукты для суставов и хрящей
Jeep отзывает Grand Cherokee и Grand Cherokee L из-за рулевой колонки
Линейка Atlas от VW 2024 изменит интерьер, предложит только один вариант двигателя
SHOT: певица РФ Алла Пугачёва забыла заплатить за аренду причала на элитной даче в Бережках
671-сильный Aston Martin DB12 улучшает выигрышную формулу
Группа ABBA отказалась выступать на "Евровидении-2024" в Швеции
Подполковник США Дэвис: боевые самолёты F-16 на Украине будут уничтожены
Иммунолог Андреев перечислил гражданам РФ болезни, которыми рискуют заразиться дачники

Что будет, если заправиться на незнакомой АЗС и "по горло"

3:20
Авто

Заправка вашего дорогого автомобиля на незнакомой АЗС влечет за собой самое очевидное неудобство — риск заправки некачественным топливом. В некоторых регионах эта проблема остается актуальной, особенно для водителей автомобилей с дизельным двигателем. Дизельное топливо может быть летнего сорта, которое в холодную погоду склонно к замерзанию, что приводит к резкой остановке двигателя во время движения по шоссе.

Что будет, если заправиться на незнакомой АЗС и "по горло"
Фото: https://miro.medium.com/

Чтобы избежать такого удручающего сценария, рекомендуется оперативно реагировать, когда загорается лампочка "check engine". Просто пополните бак небольшим количеством "тяжелого топлива" и используйте специализированные присадки, такие как антигели и цетаноповысители. Следовательно, отправляйтесь на поиски авторитетной АЗС, связанной с известным брендом, где вероятность столкнуться с обманом значительно снижается.

Иногда после заправки своего верного "железного коня" вы можете почувствовать слабый запах бензина, проникающий в салон. Это явление свидетельствует о возможных утечках в соединениях топливозаправочной системы. Если сильный запах появляется мгновенно, это свидетельствует о нарушении герметичности топливного насоса.

Такое явление часто возникает после ремонта, когда неумелые механики небрежно закрепляют уплотнение, позволяя парам топлива проникать в салон через уплотнительные элементы. Если вы уловили этот специфический "аромат", необходимо незамедлительно обратиться в сервисный центр, поскольку значительная утечка топлива может привести к возгоранию и опасному пожару.

Далее, существует группа водителей, которые стремятся выкачать из насоса все до последней капли топлива. Даже после отсоединения форсунки они продолжают выкачивать мизерное количество дополнительного топлива. Рекомендуется воздержаться от такой практики, поскольку она может привести к утечке бензина, если крышка топливного бака не была затянута должным образом. Как правило, такое случается с подержанными отечественными автомобилями.

Между тем современные иностранные автомобили представляют собой целый комплекс проблем. Их системы вентиляции топливного бака сложны и включают в себя множество клапанов. Например, гравитационный клапан перекрывает вентиляционную трубку при крутых наклонах, чтобы избежать утечки топлива, особенно в случае аварии.

Одновременно клапан выпуска воздуха облегчает поступление воздуха в резервуар, предотвращая создание среды с низким давлением. Однако, когда функциональность этих клапанов нарушается из-за сжатия, начинается утечка топлива через сливное отверстие. В печальном случае серьезного столкновения это может привести к опасному пожару.

В заключение следует отметить, что к слухам и мифам необходимо относиться скептически. Относитесь к заправке с уверенностью, старательно прекращая ее после того, как бензонасос автоматически отключится, и надежно закрепляя крышку топливного бака. Придерживаясь этих правил, вы можете быть уверены, что все пройдет гладко и без неожиданных казусов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как заправляться ДО ПОЛНОГО ????? КАК ЭТО!?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе

Врач-эндокринолог Екатерина Янг перечислила три источника несжигаемого жира, которые часто встречаются в рационе россиян.

Эндокринолог Екатерина Янг назвала три источника несжигаемого жира на столе
Врач-кардиолог рассказал, как себе помочь при повышении артериального давления
Как справиться с повышением артериального давления, рассказал врач-кардиолог
В Чёрном море атакован корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ
О том, как оценить оставшуюся продолжительность жизни, рассказала кардиолог Кореневич
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Держали под руки: Диана Гурцкая простилась с Петром Кучеренко
На Западе испугались массового производства Т-90М в РФ: "Броня прочнее"
Держат за руки и прикрывают зонтами: Диану Гурцкая прячут на панихиде по мужу
Держат за руки и прикрывают зонтами: Диану Гурцкая прячут на панихиде по мужу
Последние материалы
Линейка Atlas от VW 2024 изменит интерьер, предложит только один вариант двигателя
SHOT: певица РФ Алла Пугачёва забыла заплатить за аренду причала на элитной даче в Бережках
671-сильный Aston Martin DB12 улучшает выигрышную формулу
Группа ABBA отказалась выступать на "Евровидении-2024" в Швеции
Что будет, если заправиться на незнакомой АЗС и "по горло"
Подполковник США Дэвис: боевые самолёты F-16 на Украине будут уничтожены
Иммунолог Андреев перечислил гражданам РФ болезни, которыми рискуют заразиться дачники
Терапевт Фаррахов объяснил, почему даже маленькая холестериновая бляшка может убить
TAC: предложение передать место РФ в Совбезе ООН Украине опасно и безрассудно
Рожденные 25 мая Близнецы бесстрашны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников