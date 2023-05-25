Что будет, если заправиться на незнакомой АЗС и "по горло"

3:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Заправка вашего дорогого автомобиля на незнакомой АЗС влечет за собой самое очевидное неудобство — риск заправки некачественным топливом. В некоторых регионах эта проблема остается актуальной, особенно для водителей автомобилей с дизельным двигателем. Дизельное топливо может быть летнего сорта, которое в холодную погоду склонно к замерзанию, что приводит к резкой остановке двигателя во время движения по шоссе.

Фото: https://miro.medium.com/

Чтобы избежать такого удручающего сценария, рекомендуется оперативно реагировать, когда загорается лампочка "check engine". Просто пополните бак небольшим количеством "тяжелого топлива" и используйте специализированные присадки, такие как антигели и цетаноповысители. Следовательно, отправляйтесь на поиски авторитетной АЗС, связанной с известным брендом, где вероятность столкнуться с обманом значительно снижается.

Иногда после заправки своего верного "железного коня" вы можете почувствовать слабый запах бензина, проникающий в салон. Это явление свидетельствует о возможных утечках в соединениях топливозаправочной системы. Если сильный запах появляется мгновенно, это свидетельствует о нарушении герметичности топливного насоса.

Такое явление часто возникает после ремонта, когда неумелые механики небрежно закрепляют уплотнение, позволяя парам топлива проникать в салон через уплотнительные элементы. Если вы уловили этот специфический "аромат", необходимо незамедлительно обратиться в сервисный центр, поскольку значительная утечка топлива может привести к возгоранию и опасному пожару.

Далее, существует группа водителей, которые стремятся выкачать из насоса все до последней капли топлива. Даже после отсоединения форсунки они продолжают выкачивать мизерное количество дополнительного топлива. Рекомендуется воздержаться от такой практики, поскольку она может привести к утечке бензина, если крышка топливного бака не была затянута должным образом. Как правило, такое случается с подержанными отечественными автомобилями.

Между тем современные иностранные автомобили представляют собой целый комплекс проблем. Их системы вентиляции топливного бака сложны и включают в себя множество клапанов. Например, гравитационный клапан перекрывает вентиляционную трубку при крутых наклонах, чтобы избежать утечки топлива, особенно в случае аварии.

Одновременно клапан выпуска воздуха облегчает поступление воздуха в резервуар, предотвращая создание среды с низким давлением. Однако, когда функциональность этих клапанов нарушается из-за сжатия, начинается утечка топлива через сливное отверстие. В печальном случае серьезного столкновения это может привести к опасному пожару.

В заключение следует отметить, что к слухам и мифам необходимо относиться скептически. Относитесь к заправке с уверенностью, старательно прекращая ее после того, как бензонасос автоматически отключится, и надежно закрепляя крышку топливного бака. Придерживаясь этих правил, вы можете быть уверены, что все пройдет гладко и без неожиданных казусов.

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Как заправляться ДО ПОЛНОГО ????? КАК ЭТО!?