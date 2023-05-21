Струйные или веерные форсунки: какие выбрать зимой

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В последнее время среди производителей автомобилей наблюдается тенденция к использованию различных типов форсунок для распыления воды на ветровое стекло. Эти форсунки бывают разных форм, включая те, которые выпускают воду несколькими струями или веерообразные распылители.

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Интересно, что считается, что последний тип распылителей более эффективен по сравнению с первым. Причина такого мнения кроется в их способности равномерно распределять раствор "антифриза" по всей поверхности лобового стекла, обеспечивая покрытие почти 80% его площади. Такое равномерное распределение играет важную роль в снижении износа стеклоочистителей, поскольку резиновые лезвия больше не скребут по сухой поверхности.

С другой стороны, узкоструйные распылители, которые подают омывающую жидкость точечно, не нравятся многим. Такие распылители заставляют стеклоочистители двигаться по сухому стеклу, что приводит к значительному сокращению срока их службы. Кроме того, на самом стекле быстро появляются мелкие царапины. Важно отметить, что эти проблемы в первую очередь проявляются в период положительных температур и летней жары. Однако с наступлением зимнего сезона ситуация меняется.

В холодные зимние месяцы вязкость жидкостей, перекачиваемых форсунками, увеличивается. Это увеличение вязкости происходит в основном из-за преимущественного включения в состав жидкости изопропилового спирта (поскольку использование метанола в нашем регионе запрещено).

Крайне важным становится учет технических условий производителя и температурного диапазона, который может достигать -15 или -25 градусов. При экстремально низких температурах некоторые компоненты омывающей жидкости становятся настолько вязкими, что не могут пройти через маленькие отверстия форсунок. В результате раствор не замерзает, но и не функционирует должным образом. Кстати, важность производительности насоса в данном контексте — тема, заслуживающая отдельного обсуждения.

Если сделать выбор в пользу жидкости на основе метанола, то при понижении температуры до 20 градусов ниже нуля она становится почти в три раза эффективнее водки. Такой выбор не только идет на пользу двигателю, но и обеспечивает более плавную работу форсунок. Однако мы настоятельно не рекомендуем останавливаться на обочине и покупать емкости с такой жидкостью, так как их содержимое остается неизвестным.

Стоит помнить, что в морозную погоду капли замерзают гораздо быстрее, чем струи. Следовательно, становится очевидным, что струйные форсунки зимой значительно эффективнее распылителей. Эти форсунки обеспечивают быстрое прохождение жидкости, предотвращая ее замерзание. В редких случаях обледенения на помощь может прийти простая игла, разбивающая лед на части.

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