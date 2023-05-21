Струйные или веерные форсунки: какие выбрать зимой

В последнее время среди производителей автомобилей наблюдается тенденция к использованию различных типов форсунок для распыления воды на ветровое стекло. Эти форсунки бывают разных форм, включая те, которые выпускают воду несколькими струями или веерообразные распылители.
Интересно, что считается, что последний тип распылителей более эффективен по сравнению с первым. Причина такого мнения кроется в их способности равномерно распределять раствор "антифриза" по всей поверхности лобового стекла, обеспечивая покрытие почти 80% его площади. Такое равномерное распределение играет важную роль в снижении износа стеклоочистителей, поскольку резиновые лезвия больше не скребут по сухой поверхности.
С другой стороны, узкоструйные распылители, которые подают омывающую жидкость точечно, не нравятся многим. Такие распылители заставляют стеклоочистители двигаться по сухому стеклу, что приводит к значительному сокращению срока их службы. Кроме того, на самом стекле быстро появляются мелкие царапины. Важно отметить, что эти проблемы в первую очередь проявляются в период положительных температур и летней жары. Однако с наступлением зимнего сезона ситуация меняется.
В холодные зимние месяцы вязкость жидкостей, перекачиваемых форсунками, увеличивается. Это увеличение вязкости происходит в основном из-за преимущественного включения в состав жидкости изопропилового спирта (поскольку использование метанола в нашем регионе запрещено).
Крайне важным становится учет технических условий производителя и температурного диапазона, который может достигать -15 или -25 градусов. При экстремально низких температурах некоторые компоненты омывающей жидкости становятся настолько вязкими, что не могут пройти через маленькие отверстия форсунок. В результате раствор не замерзает, но и не функционирует должным образом. Кстати, важность производительности насоса в данном контексте — тема, заслуживающая отдельного обсуждения.
Если сделать выбор в пользу жидкости на основе метанола, то при понижении температуры до 20 градусов ниже нуля она становится почти в три раза эффективнее водки. Такой выбор не только идет на пользу двигателю, но и обеспечивает более плавную работу форсунок. Однако мы настоятельно не рекомендуем останавливаться на обочине и покупать емкости с такой жидкостью, так как их содержимое остается неизвестным.
Стоит помнить, что в морозную погоду капли замерзают гораздо быстрее, чем струи. Следовательно, становится очевидным, что струйные форсунки зимой значительно эффективнее распылителей. Эти форсунки обеспечивают быстрое прохождение жидкости, предотвращая ее замерзание. В редких случаях обледенения на помощь может прийти простая игла, разбивающая лед на части.
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