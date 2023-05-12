Рост китайских автомобилей в России: взгляд на рыночный сдвиг

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За последние два года количество рекламных объявлений о продаже китайских автомобилей в России выросло в 15 раз. Аналитики связывают такой стремительный рост с введением санкций и последующим уходом большинства европейских автопроизводителей с российского рынка, что открыло дорогу моделям из Китая. Чтобы прийти к такому выводу, эксперты проанализировали период с января 2021 года по конец апреля 2023 года.

Фото: https:// performancedrive .com.au/gwm-confirms-july-launch-for-haval-h6-gt-suv-in-australia-1519/

Китайские автомобили: Теперь доминируют на российском рынке

Ранее китайские автомобили составляли лишь около пяти процентов доли рынка. Однако благодаря резкому увеличению количества автомобилей на продажу, появлению новых дилерских центров и параллельному импорту китайские автомобили стали лидерами на отечественном рынке, вытеснив с первого места даже российских автопроизводителей. Если 43 процента предложений о продаже приходится на китайские модели, то на российские модели приходится только 24 процента. Корейские модели занимают третье место с 14 процентами.

Влияние на цены

Эта тенденция также привела к резкому росту цен на китайские автомобили. Например, цены на подержанные китайские автомобили выросли на 62 процента по сравнению с 2021 годом. Аналитики также отмечают увеличение количества поисковых запросов, связанных с китайской автомобильной промышленностью. По сравнению с первым кварталом 2021 года количество таких запросов увеличилось на 65 процентов.

За пределами России

Китайские автопроизводители набирают обороты не только на российском рынке, но и в Европе. Ранее европейские эксперты обвиняли китайских автопроизводителей в разрушении своей экономики. По их оценкам, из-за растущего присутствия китайских компаний на европейском рынке компании ЕС могут потерять около семи миллиардов евро выручки к 2030 году.

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