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Honda фиксирует снижение прибыли, но прогнозирует рекордные продажи

2:46
Авто

Японский автопроизводитель Honda сократил прибыль на 1,7% за финансовый год, закончившийся в марте, из-за нехватки полупроводников и ограничений в Китае, вызванных пандемией COVID-19, что сказалось на продажах.

Honda фиксирует снижение прибыли, но прогнозирует рекордные продажи
Фото: https://www. thathipsterlife .com/interior-of-honda-pilot-touring/

Несмотря на это, компания ожидает восстановления, прогнозируя рекордные продажи и операционную рентабельность в текущем финансовом году.

Чистая прибыль за финансовый год, закончившийся в марте, составила 695,2 млрд иен ($5,2 млрд), на что повлияло снижение продаж автомобилей и увеличение расходов на исследования, которые нивелировали преимущества благоприятного курса обмена валюты.

Снижение курса японской иены повысило стоимость зарубежной выручки, что благоприятно сказалось на японских экспортерах, таких как Honda.

Продажи за год выросли на 16% до 16,9 триллиона иен (126 миллиардов долларов), чему способствовал рост продаж мотоциклов. Honda рассчитывает достичь рекордного дохода от продаж в 18,2 триллиона иен (136 миллиардов долларов) за финансовый год, заканчивающийся в марте 2024 года, с прогнозируемой операционной прибылью в 1 триллион иен (7,5 миллиардов долларов), установив очередной рекорд компании. Honda намерена увеличить чистую прибыль до 800 млрд. иен ($6 млрд.) к концу текущего финансового года.

Главный операционный директор Синдзи Аояма сообщил журналистам, что, хотя продажи автомобилей в предыдущем финансовом году снизились, ожидается их восстановление.

В четверг Honda объявила о создании совместного предприятия с GS Yuasa, которая производит аккумуляторы для автомобилей и мотоциклов, для создания новой компании по исследованию и разработке аккумуляторов для электромобилей.

Новая компания сосредоточится на литий-ионных батареях, сотрудничая в области методов производства, при этом Honda будет владеть 50%, а GS Yuasa — оставшимися 50%. Новое предприятие создается по мере того, как автомобильная промышленность адаптируется к растущему потребительскому спросу на электромобили, особенно в Китае, США и Европе.

Президент новой компании, Коичи Ямамото, сказал: "Новая компания будет полностью использовать сильные стороны двух компаний и обеспечит сильное присутствие на быстро растущем рынке аккумуляторов".

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Продажа Honda Civic - покупатели, автосервисы, залог
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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