Представляем Chery Tiggo 7 Pro e+: что мы знаем и чего ожидать

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Chery Tiggo 7 Pro e+ — это долгожданный гибридный кроссовер, который скоро появится на российском рынке. Недавно сертифицированный в Китае, автомобиль должен появиться в России осенью. Давайте подробнее рассмотрим, что мы знаем о новой модели и чего мы можем от нее ожидать.

Фото: www.cherykrasnoyarsk. ru/7promax

Силовой агрегат и характеристики

Tiggo 7 Pro e+ имеет тот же бензиновый силовой агрегат, что и стандартный Tiggo 7 Pro, продаваемый в России. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем SQRE4T15C мощностью 156 лошадиных сил. Однако в сертификационных документах упоминается только бензиновый компонент силового агрегата, что дает основания предполагать, что автомобиль также будет оснащен двумя электродвигателями, как на Tiggo 8 Pro e+. Хотя запас хода не был указан, Tiggo 8 Pro e+ имеет запас хода в 1000 километров, что дает нам большие надежды на Tiggo 7 Pro e+.

Размеры и вес

С точки зрения размеров, Tiggo 7 Pro e+ будет похож на стандартный Tiggo 7 Pro, за исключением высоты, которая выше на четыре сантиметра. Снаряженная масса автомобиля составляет 1421 килограмм по сравнению с 1540 килограммами бензинового аналога. Максимальная скорость автомобиля составляет 188 километров в час.

Сроки выпуска и цены

Ожидается, что производство Tiggo 7 Pro e+ начнется в ближайшее время, его продажи стартуют в Китае летом, а осенью он появится в России. Цена пока не подтверждена, но ожидается, что она будет более доступной, чем у Tiggo 8 Pro e+. Кстати говоря, Tiggo 8 Pro e+ скоро дебютирует в России, первый публичный показ состоится 13-14 мая. Этот новый гибридный кроссовер станет самой дорогой моделью Chery на российском рынке, его ориентировочная цена составит 4,8 миллиона рублей.

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