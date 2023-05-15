Важно помнить, что современные силовые агрегаты, изготовленные из хрупких алюминиевых сплавов, подвержены микротрещинам и снижению функциональности из-за перегрева рабочих жидкостей. Их ремонт зачастую оказывается более сложной задачей, чем утилизация в качестве металлолома.
Хотя большинство водителей полагают, что температура смазочной и охлаждающей жидкостей остается постоянной во время эксплуатации автомобиля, смазочная жидкость также является охлаждающим агентом для двигателя.
В отличие от индикатора температуры охлаждающей жидкости на приборной панели, во многих автомобилях отсутствуют датчики, контролирующие данный процесс. Важно отметить, что типичный рабочий диапазон охлаждающей жидкости составляет 80-110 градусов Цельсия, и если жидкость свежая, а радиаторы не засорены, система должна работать правильно, и предупреждающая лампочка на приборной панели не загорится.
Моторное масло, с другой стороны, испытывает более значительные начальные нагрузки и ведет себя иначе, чем охлаждающая жидкость. Если используется более дешевое масло или масло с неправильным допуском, могут возникнуть проблемы. Многие производители смазочных материалов ушли из России, что особенно проблематично, когда люди покупают фирменные продукты, не обращая внимания на спецификации на канистре.
Это приводит к тому, что при движении на высокой скорости смазочный материал работает на пределе своих возможностей, что приводит к засорению маслосъемных колец и перегреву цилиндро-поршневой группы. Хотя двигатель не заглохнет сразу, начнется разрушительный процесс, а водитель ничего не заметит, даже после полного осмотра и замены всех расходных материалов.
В некоторых случаях может произойти тепловой удар, и после длительной поездки водитель может внезапно обнаружить, что двигатель перестал работать. Циркуляция жидкостей прекращается, и перегретые детали начинают делиться теплом с менее нагретыми, что приводит к короблению головки блока цилиндров двигателя и образованию задиров в цилиндрах.
Если масло внезапно закипело, водитель должен остановить автомобиль, но не выключать двигатель. Вместо этого следует дать ему поработать несколько минут на холостом ходу, чтобы смазочный материал остыл, а затем с осторожностью отправиться в сервисный центр. Только так можно предотвратить повреждение двигателя.
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