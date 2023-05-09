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Toyota Corolla Nightshade Edition возвращается в 2024 году

2:28
Авто

Волнующие новости для любителей Toyota Corolla: автопроизводитель объявляет о возвращении модели Nightshade Edition в 2024 модельном году. Еще лучше то, что гибридный вариант теперь доступен в этом специальном исполнении. Хотя Nightshade Edition выглядит более дерзко, чем стандартные модели с черной внешней отделкой и 18-дюймовыми бронзовыми колесами, он не имеет никаких механических улучшений.

Toyota Corolla Nightshade Edition возвращается в 2024 году
Фото: www.carscoops. com/2023/05/toyota-announces-return-of-nightshade-trim-to-2024-corolla-lineup/

Однако гибридный вариант по-прежнему может похвастаться впечатляющей экономией топлива — до 47 миль в час. Цены на модели Corolla Nightshade пока не разглашаются, но ожидается, что они появятся у дилеров в конце этого года.

Как и другие модели Nightshade, Corolla получила различные черные внешние акценты, включая глянцево-черную решетку радиатора, черные значки и эксклюзивные 18-дюймовые бронзовые колеса. Седан оснащается задним спойлером, а хэтчбек Corolla — двухцветной окраской и выразительным спойлером на заднем крыле.

Седан и гибридные модели Corolla доступны в черном, серебристом и белом цветах, а хэтчбек Corolla предлагает двухцветную окраску, включающую белый цвет с черной крышей, серебристый с черной крышей или сплошной черный. Также доступен пакет опций с люком в крыше.

Несмотря на более спортивный внешний вид Nightshade Edition, под капотом изменений нет. Corolla Hybrid Nightshade оснащается передним или полным приводом и 1,8-литровым двигателем с двумя электромоторами, в то время как Corolla на газе оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 169 лошадиных сил. Все модели оснащаются бесступенчатой трансмиссией и уникальной "первой передачей", которая обеспечивает более плавное ускорение.

В 2023 модельном году Toyota сделала небольшой фейслифтинг Corolla, добавив новые светодиодные фары, обновленную переднюю фасцию, бампер и решетку радиатора. Автомобиль также получил обработку GR, что придало ему более спортивный вид. Хотя Nightshade Edition недоступен для GR Corolla, дизайн широкой платформы с лихвой компенсирует агрессивный стиль.

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New 2024 Toyota Corolla Nightshade - Hybrid and Hatch Too!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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