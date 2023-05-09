GM нанимает бывшего руководителя Apple Майка Эббота для руководства подразделением программного обеспечения

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Во вторник General Motors Co объявила, что Майк Эбботт, бывший руководитель Apple Inc, возглавит новое подразделение, которое объединит три функции программного обеспечения в компании. С 22 мая Эбботт будет руководить разработкой технологий программного обеспечения для предприятий и автомобилей.

Фото: www.imdb. com/name/nm2534638/mediaviewer/rm4060651776

Поскольку автомобильная промышленность переходит на электромобили, автопроизводители, такие как GM и Ford, увеличивают свои инвестиции в технологии и программное обеспечение, чтобы получить прибыль от услуг, предоставляемых по подписке.

Генеральный директор GM Мэри Барра заявила, что сейчас компания находится на следующем этапе преобразований, основанных на технологиях, с упором на быстрое масштабирование новых моделей электромобилей.

Эбботт, который ранее возглавлял группу, ответственную за разработку основной инфраструктуры для всех облачных сервисов Apple, включая iCloud, iMessage, Private Relay, Mail и безопасность учетных записей, как ожидается, принесет ценный опыт в подразделение программного обеспечения GM.

До работы в Apple Эбботт занимал ключевые посты в Twitter и Palm, а также был партнером в венчурной компании Kleiner Perkins. В марте агентство Bloomberg News сообщило, что Эбботт покидает свой пост в Apple.

Стоит отметить, что заявление GM поступило почти через два года после того, как его детройтский конкурент Ford назначил Дага Филда, руководителя автомобильного проекта Apple, руководителем отдела передовых технологий и встроенных систем.

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General Motors hires former Apple exec to run software unit