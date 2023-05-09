GM нанимает бывшего руководителя Apple Майка Эббота для руководства подразделением программного обеспечения

Во вторник General Motors Co объявила, что Майк Эбботт, бывший руководитель Apple Inc, возглавит новое подразделение, которое объединит три функции программного обеспечения в компании. С 22 мая Эбботт будет руководить разработкой технологий программного обеспечения для предприятий и автомобилей.
Поскольку автомобильная промышленность переходит на электромобили, автопроизводители, такие как GM и Ford, увеличивают свои инвестиции в технологии и программное обеспечение, чтобы получить прибыль от услуг, предоставляемых по подписке.
Генеральный директор GM Мэри Барра заявила, что сейчас компания находится на следующем этапе преобразований, основанных на технологиях, с упором на быстрое масштабирование новых моделей электромобилей.
Эбботт, который ранее возглавлял группу, ответственную за разработку основной инфраструктуры для всех облачных сервисов Apple, включая iCloud, iMessage, Private Relay, Mail и безопасность учетных записей, как ожидается, принесет ценный опыт в подразделение программного обеспечения GM.
До работы в Apple Эбботт занимал ключевые посты в Twitter и Palm, а также был партнером в венчурной компании Kleiner Perkins. В марте агентство Bloomberg News сообщило, что Эбботт покидает свой пост в Apple.
Стоит отметить, что заявление GM поступило почти через два года после того, как его детройтский конкурент Ford назначил Дага Филда, руководителя автомобильного проекта Apple, руководителем отдела передовых технологий и встроенных систем.
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