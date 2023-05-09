Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Porsche представит 2024 718 Spyder RS — обгоните солнце
Toyota Corolla Nightshade Edition возвращается в 2024 году
Fisker сокращает прогноз производства на фоне растущих проблем для стартапов в сфере EV
Lexus TX — новый трехрядный внедорожник, который будет представлен в ближайшее время
GM нанимает бывшего руководителя Apple Майка Эббота для руководства подразделением программного обеспечения
Mazda DX-Vision представляет спортивный автомобиль для ралли "Дакар"
Травматолог Саутин: излишества в продуктах питания и бокс — главные враги суставов
Врач-невролог: "Есть способы помешать прогрессированию болезни Паркинсона"
Михаил Галустян заявил, что его зовут совсем иначе: Ншан

Hyundai Ioniq 5 N демонстрирует настоящие подрулевые лепестки и шум

2:30
Авто

Hyundai Ioniq 5 N рекламируется так, как обычно рекламируются высокопроизводительные автомобили, такие как Honda Civic Type R и Volkswagen Golf Type R. Выпуск автомобиля практически подтвержден с апреля 2021 года, а с марта 2022 года мы внимательно изучаем шпионские снимки.

Hyundai Ioniq 5 N демонстрирует настоящие подрулевые лепестки и шум
Фото: murraycormack.blogspot .com/2021/03/hyundai-ioniq-5-innen-hyundai-ioniq-5.html

Рекламная кампания началась в декабре 2022 года, после того как в марте в Швеции был замечен хэтч с электрической батареей, демонстрирующий свои углы скольжения. Последняя часть серии видеороликов на YouTube, снятых на улицах Сеула, Южная Корея, и на испытательном треке в научно-исследовательском центре Hyundai в Намьянге, посвящена звуку автомобиля.

Видео дает представление о синтетических оборотах, тресках и ударах, которые будут сопровождать N Sound Plus и виртуальное переключение передач N e-shift с двойным сцеплением.

На видео показаны быстрые кадры передней части правого лепестка переключения передач, на котором изображен знак минус и логотип regen. Позже становится видна задняя часть левого лепестка переключения передач, и предполагается, что на ней изображен знак плюс и логотип regen.

Это позволяет предположить, что лепестки используются в избытке, служа одновременно и как инструменты управления регеном, и как устройства, улучшающие ощущения от вождения.

Видео не дает никаких указаний на то, в какой степени искусственные ощущения будут использоваться для воссоздания динамики двигателей внутреннего сгорания. Фоновый шум, слышимый на городских улицах в начале видеоролика, является чисто электрическим, представляющим двухмоторную трансмиссию AWD, которая, как сообщается, производит около 600 лошадиных сил.

По мере приближения Ioniq 5 N к испытательному треку нарастающий гул превращается в воспроизведение малообъемного, крупнокалиберного четырехцилиндрового двигателя, установленного на одном из нынешних автомобилей N.

Если Hyundai стремится достичь аутентичности, звуковые эффекты и заикание трансмиссии станут необходимыми аккомпанементами к действиям по переключению передач. Мы сможем узнать больше в июле, когда Ioniq 5 N появится на Фестивале скорости в Гудвуде.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Hyundai N | IONIQ 5 N Teaser – Episode 2
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Двоих похоронила: Бабкина покидает Москву после внезапных потрясений

Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.

Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Опубликованы видеокадры взрыва дрона ВС России в руках военнослужащего ВС Украины
Появились кадры, на которых российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
О том, как избавиться от жира на животе, рассказала эндокринолог
Пугачёва опубликовала старые фото с ветеранами: "Как вас не хватает"
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Россия вскрыла системы HIMARS в зоне СВО Украине — MWM
Сорок боевиков ВСУ умерли после того, как поели пельменей
Для остановки наступления Киева ВС РФ бросили в бой "Искандеры"
Для остановки наступления Киева ВС РФ бросили в бой "Искандеры"
Последние материалы
GM нанимает бывшего руководителя Apple Майка Эббота для руководства подразделением программного обеспечения
Hyundai Ioniq 5 N демонстрирует настоящие подрулевые лепестки и шум
Mazda DX-Vision представляет спортивный автомобиль для ралли "Дакар"
Травматолог Саутин: излишества в продуктах питания и бокс — главные враги суставов
10 000 шагов против 30+ активных минут
Врач-невролог: "Есть способы помешать прогрессированию болезни Паркинсона"
Михаил Галустян заявил, что его зовут совсем иначе: Ншан
BMW 7 Series 2022 года: что нового, характеристики, спецификации
Врач: "При похмельном синдроме не стоит пить кофе"
Дмитрий Назаров* сочинил стих про День Победы: "Пир во время чумы"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников