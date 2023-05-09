Hyundai Ioniq 5 N демонстрирует настоящие подрулевые лепестки и шум

2:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Hyundai Ioniq 5 N рекламируется так, как обычно рекламируются высокопроизводительные автомобили, такие как Honda Civic Type R и Volkswagen Golf Type R. Выпуск автомобиля практически подтвержден с апреля 2021 года, а с марта 2022 года мы внимательно изучаем шпионские снимки.

Фото: murraycormack.blogspot .com/2021/03/hyundai-ioniq-5-innen-hyundai-ioniq-5.html

Рекламная кампания началась в декабре 2022 года, после того как в марте в Швеции был замечен хэтч с электрической батареей, демонстрирующий свои углы скольжения. Последняя часть серии видеороликов на YouTube, снятых на улицах Сеула, Южная Корея, и на испытательном треке в научно-исследовательском центре Hyundai в Намьянге, посвящена звуку автомобиля.

Видео дает представление о синтетических оборотах, тресках и ударах, которые будут сопровождать N Sound Plus и виртуальное переключение передач N e-shift с двойным сцеплением.

На видео показаны быстрые кадры передней части правого лепестка переключения передач, на котором изображен знак минус и логотип regen. Позже становится видна задняя часть левого лепестка переключения передач, и предполагается, что на ней изображен знак плюс и логотип regen.

Это позволяет предположить, что лепестки используются в избытке, служа одновременно и как инструменты управления регеном, и как устройства, улучшающие ощущения от вождения.

Видео не дает никаких указаний на то, в какой степени искусственные ощущения будут использоваться для воссоздания динамики двигателей внутреннего сгорания. Фоновый шум, слышимый на городских улицах в начале видеоролика, является чисто электрическим, представляющим двухмоторную трансмиссию AWD, которая, как сообщается, производит около 600 лошадиных сил.

По мере приближения Ioniq 5 N к испытательному треку нарастающий гул превращается в воспроизведение малообъемного, крупнокалиберного четырехцилиндрового двигателя, установленного на одном из нынешних автомобилей N.

Если Hyundai стремится достичь аутентичности, звуковые эффекты и заикание трансмиссии станут необходимыми аккомпанементами к действиям по переключению передач. Мы сможем узнать больше в июле, когда Ioniq 5 N появится на Фестивале скорости в Гудвуде.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Hyundai N | IONIQ 5 N Teaser – Episode 2