Центр тяжести автомобиля: каждый должен знать

2:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Ходовые качества и управляемость автомобиля в значительной степени зависят от распределения центра тяжести. Как правило, у легковых автомобилей нагрузка на оси распределяется равномерно, сохраняя устойчивость и маневренность.

Фото: carsweek. ru/news/world_news/221323/

Однако перегрузка автомобиля лишним весом может легко сместить центр тяжести, в результате чего автомобиль потеряет траекторию движения и может перевернуться.

Установка бокса на крыше может усугубить эту проблему, поскольку ветер может снизить устойчивость и увеличить беспокойство водителя даже на низких скоростях. Высота центра тяжести является важнейшим фактором, влияющим на перераспределение нагрузки между колесами при разгоне, торможении, поворотах и маневрировании.

Проще говоря, более высокий центр тяжести снижает устойчивость и увеличивает восприимчивость к ветру. Даже незначительные неровности дороги могут привести к опасным последствиям, повредив подвеску и колеса и потенциально заставив автомобиль вылететь с дороги.

Поэтому при проектировании автомобилей инженеры стремятся расположить центр тяжести как можно ближе к поверхности дороги. Спортивные автомобили, например, сидят практически вровень с дорогой, обеспечивая повышенную устойчивость и управляемость. Напротив, внедорожники и кроссоверы с завышенным клиренсом по своей природе менее устойчивы.

Стоит также отметить роль силы тяжести, которая влияет на безопасность несколькими способами. До тех пор, пока центр тяжести находится в пределах периметра четырех колес, автомобиль, движущийся прямо, сохраняет устойчивость. Когда сила тяжести смещается за пределы колесной базы, автомобиль теряет устойчивость, что может привести к заносу или опрокидыванию во время скоростных поворотов.

В конечном итоге, центр тяжести играет решающую роль в устойчивости, маневренности и безопасности автомобиля. Перегрузка или плохая конструкция могут увеличить риск аварий и поставить под угрозу способность водителя контролировать автомобиль.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как восстановить авто-перевёртыш бесплатно - инструкция от "Клубного Сервиса"