Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Соскин: у Путина ракеты не закончатся никогда
Ужасные зомби-гномы для защиты вашего сада
Военкор Сладков отметил три важных момента на Параде Победы в Москве
Барабанные или дисковые тормоза?
Психолог прокомментировала первое фото Костомарова из больницы: "Тревожный звоночек"
Моргенштерн* был замечен в компании украинской актрисы Лизы Василенко на яхте в Дубае
Простые рекомендации: Как снизить риск развития онкологии
Военкор опубликовал переписку бойцов элитной бригады ВСУ из телефона убитого десантника
Военкор Котенок: ВСУ готовятся к прорыву на нескольких направлениях в ближайшие часы

Почему не стоит заправляться, когда бензовоз на АЗС

2:25
Авто

Процесс перекачки топлива из автоцистерны в резервуар для хранения включает фильтрацию, но это не означает, что его можно заливать в бак вашего автомобиля.

Почему не стоит заправляться, когда бензовоз на АЗС
Фото: ВКонтакте

Металлические подземные резервуары для хранения топлива могут со временем ржаветь из-за окисления, в результате чего защитное покрытие отслаивается и оседает на дне резервуара. Само топливо также может способствовать образованию осадка.

Интересно, что даже современный бензин может образовывать мутный осадок во время хранения, а химические добавки, повышающие октановое число и обеспечивающие моющие свойства, высвобождаются при колебаниях температуры.

Следовательно, чем дольше хранится топливо, тем больше мусора и химических веществ скапливается на дне бака.

Важно отметить, что когда топливо закачивается в резервуары автозаправочных станций, высокое давление может взбудоражить осадок и мусор со дна, которые смешиваются с топливом.

Обычно требуется час или два, чтобы осадок осел, и если персонал спешит и начинает перекачивать только что поступившее топливо, грязь может оказаться в баке вашего автомобиля и вызвать серьезные проблемы.

Мелкие частицы осадка могут быстро пройти через сетку топливного насоса и скопиться в топливопроводах или заблокировать форсунки, что затруднит запуск двигателя, особенно после ночной стоянки. Если форсунки начинают протекать, может возникнуть детонация.

Более крупные фракции отложений обычно оседают на сетке топливного насоса, блокируя ее и вызывая перегрев и аварийный сброс давления. Количество грязи, попадающей в бак, определяет серьезность проблемы. Если ее много, топливо не будет правильно охлаждать насос, что приведет к ухудшению производительности и даже отказу двигателя.

Это может привести к потере мощности или полному отказу двигателя, и маловероятно, что вы сможете оживить его в дороге. В таких ситуациях необходимо обратиться в сервисный центр для слива топлива из бака, удаления грязи и замены топливного насоса.

Другими словами, после заправки на АЗС из автоцистерны лучше подождать пару часов, пока осадок осядет в баках АЗС, или перейти к следующему насосу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Взрыв на заправке бензовоза, по причине Сотового телефона.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Двоих похоронила: Бабкина покидает Москву после внезапных потрясений

Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.

Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Опубликованы видеокадры взрыва дрона ВС России в руках военнослужащего ВС Украины
Появились кадры, на которых российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Пугачёва опубликовала старые фото с ветеранами: "Как вас не хватает"
О том, как избавиться от жира на животе, рассказала эндокринолог
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Сладков о ночных ударах ВКС РФ: "Россия владеет инициативой"
У Бахмута груда уничтоженной техники ВСУ
Блогер Хасбик был задержан полицией в Дагестане
Блогер Хасбик был задержан полицией в Дагестане
Последние материалы
Барабанные или дисковые тормоза?
Психолог прокомментировала первое фото Костомарова из больницы: "Тревожный звоночек"
Моргенштерн* был замечен в компании украинской актрисы Лизы Василенко на яхте в Дубае
Простые рекомендации: Как снизить риск развития онкологии
Военкор опубликовал переписку бойцов элитной бригады ВСУ из телефона убитого десантника
Военкор Котенок: ВСУ готовятся к прорыву на нескольких направлениях в ближайшие часы
Как может пригодиться пылесос для автомобиля
Как успокоить собаку при грозе
У водителя случился инфаркт: что делать
RT: сорок бойцов ВСУ насмерть отравились пельменями, переданными волонтёрами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников