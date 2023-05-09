Почему не стоит заправляться, когда бензовоз на АЗС

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Процесс перекачки топлива из автоцистерны в резервуар для хранения включает фильтрацию, но это не означает, что его можно заливать в бак вашего автомобиля.

Фото: ВКонтакте

Металлические подземные резервуары для хранения топлива могут со временем ржаветь из-за окисления, в результате чего защитное покрытие отслаивается и оседает на дне резервуара. Само топливо также может способствовать образованию осадка.

Интересно, что даже современный бензин может образовывать мутный осадок во время хранения, а химические добавки, повышающие октановое число и обеспечивающие моющие свойства, высвобождаются при колебаниях температуры.

Следовательно, чем дольше хранится топливо, тем больше мусора и химических веществ скапливается на дне бака.

Важно отметить, что когда топливо закачивается в резервуары автозаправочных станций, высокое давление может взбудоражить осадок и мусор со дна, которые смешиваются с топливом.

Обычно требуется час или два, чтобы осадок осел, и если персонал спешит и начинает перекачивать только что поступившее топливо, грязь может оказаться в баке вашего автомобиля и вызвать серьезные проблемы.

Мелкие частицы осадка могут быстро пройти через сетку топливного насоса и скопиться в топливопроводах или заблокировать форсунки, что затруднит запуск двигателя, особенно после ночной стоянки. Если форсунки начинают протекать, может возникнуть детонация.

Более крупные фракции отложений обычно оседают на сетке топливного насоса, блокируя ее и вызывая перегрев и аварийный сброс давления. Количество грязи, попадающей в бак, определяет серьезность проблемы. Если ее много, топливо не будет правильно охлаждать насос, что приведет к ухудшению производительности и даже отказу двигателя.

Это может привести к потере мощности или полному отказу двигателя, и маловероятно, что вы сможете оживить его в дороге. В таких ситуациях необходимо обратиться в сервисный центр для слива топлива из бака, удаления грязи и замены топливного насоса.

Другими словами, после заправки на АЗС из автоцистерны лучше подождать пару часов, пока осадок осядет в баках АЗС, или перейти к следующему насосу.

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