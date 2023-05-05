Продажи кроссоверов Москвич резко возросли в апреле

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Апрель принес хорошие новости для российского автопрома, особенно для "Москвича", поскольку продажи автомобилей выросли почти вдвое. По данным пресс-службы завода, россияне приобрели 969 автомобилей, что почти в два раза больше, чем в марте.

Фото: Пресс-служба завода "Москвич" t.me/ZavodMoskvich

Половина всех продаж "Москвича" уже зарегистрирована: 513 кроссоверов купили частные лица, из которых 235 были проданы со скидками по программе trade-in. Еще 456 единиц было продано корпоративным клиентам и автопаркам малого и среднего размера.

В ближайшем будущем "Москвич" поставит 5 000 автомобилей для таксомоторных парков, среди которых будут как топливные "Москвич 3", так и электрические "Москвич 3е".

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов подтвердил в интервью CNews.ru, что городской завод уже подписал контракты с несколькими службами такси, которые получат три тысячи автомобилей "Москвич 3" с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями и две тысячи автомобилей "Москвич 3э" с электрическими силовыми агрегатами.

В то время как текущий модельный ряд завода ограничен этими двумя автомобилями, "Москвич" планирует представить еще две модели с индексами 5 и 6 к концу 2023 года. Производство "Москвича 6", построенного на базе китайского лифтбека Sehol Yao, начнется в июле-августе этого года, а первые единицы, как ожидается, поступят в дилерские центры в сентябре.

Москвич 5, по слухам, представляет собой среднеразмерный кроссовер, напоминающий модели JAC X6 или JAC X7 с разными шильдиками. Сроки производства этой модели пока не объявлены.

Растущий спрос на кроссоверы "Москвич"

Резкий рост спроса на кроссоверы "Москвич" свидетельствует о растущей популярности марки на российском рынке. В условиях нынешнего экономического климата все больше потребителей ищут соотношение цены и качества, и "Москвич" предлагает доступный и надежный вариант для тех, кто хочет приобрести новый автомобиль.

Популярность кроссоверов "Москвич" также можно объяснить стремлением компании к инновациям и экологичности. В частности, модель Москвич 3e завоевала популярность среди потребителей, заботящихся об окружающей среде, благодаря своей электрической трансмиссии и экологичным функциям.

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