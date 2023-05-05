Volvo Cars увольняет 1 300 сотрудников в связи с сокращением расходов

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Volvo Cars, шведский автопроизводитель, объявил о своем плане сократить около 1 300 офисных рабочих мест в Швеции в рамках продолжающихся усилий по снижению затрат.

Фото: rusforce .com/new-2023-volvo-ex90-electric-luxury-suv-shorts-xl-xf0g9Oj3c9Wp5eMmn4t-vi.html

Несмотря на высокие результаты в первом квартале этого года, достигнутые благодаря более раннему повышению эффективности, генеральный директор компании Джим Роуэн заявил, что для борьбы с экономическим ветром, усилением конкуренции и ростом цен на сырье, которые оказывают влияние на автомобильную промышленность, по-прежнему требуется повышение эффективности.

Сокращение рабочих мест, составляющее около 6% от общего числа сотрудников Volvo Cars в Швеции, происходит в связи с тем, что в ближайшие месяцы компания намерена сократить расходы во всех своих глобальных подразделениях, включая консультантов.

Хотя компания уже выдала уведомления о сокращении 1100 сотрудников, она планирует определить оставшиеся 200 должностей "белых воротничков" после пересмотра бизнеса в Швеции.

Роуэн отметил, что компания все еще работает над деталями новых мер и пока не может определить, какую сумму они позволят сэкономить.

Он также добавил, что компания не уточнила, где именно будут сокращены рабочие места, но в основном они будут сосредоточены на офисных должностях.

Акции Volvo Cars снизились на 3,87% по состоянию на 0848 GMT. Несмотря на объявление о сокращении рабочих мест, компания сохраняет оптимизм в отношении своего будущего и будет продолжать фокусироваться на эффективности, чтобы обеспечить свой долгосрочный успех.

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