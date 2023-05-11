Как шиномонтажники могут навредить вашему автомобилю

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Давайте рассмотрим важнейший, но часто упускаемый из виду аспект вождения: затяжку болтов. Распространенная ошибка, которую совершают многие, — затягивание болтов по одному, что может привести к перекосу колеса.

Фото: biznes-prodam. ru/properties/gotovy-biznes-shinomontazh/

Чтобы избежать этого, болты следует затягивать в несколько этапов одновременно. Например, если ступица имеет пять болтов, то последовательность должна быть 1-4-2-5-3. Пренебрежение этим процессом может привести к шатанию колеса, увеличению нагрузки на болты и даже их поломке.

Но это еще не все — монтаж шин также может сделать или сломать вашу поездку. Шиномонтажник может по ошибке установить шину в неправильном направлении вращения, что приведет к потере сцепления с дорогой из-за проблем с вытеснением воды. Всегда следите за тем, чтобы стрелка на боковине шины с надписью "Rotation" указывала в правильном направлении.

Кроме того, во время монтажа необходимо обработать резиновую шайбу шины специальной пастой. Эта паста помогает шине лучше приклеиться к алюминиевому ободу, обеспечивая герметичность.

Небрежное отношение к пасте может привести к тому, что через несколько месяцев езды шина приклеится к ободу, что сделает ее демонтаж сложной задачей. Кроме того, чрезмерное усилие при снятии может привести к деформации боковины и образованию выпуклостей.

Стоит отметить, что некоторые бюджетные автосервисы предлагают использовать отработанное моторное масло вместо рекомендуемой пасты. Это большой минус, так как смазочный материал является коррозийным и вредным для резины. Его использование может привести к образованию трещин на внутренней стороне шины, что в конечном итоге приведет к ее разрушению.

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