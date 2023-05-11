Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Дружбы" с Чехией не будет. Прага расширяет мощности нефтепровода TAL
Генерал ВСУ Сырский находится под Бахмутом и контролирует подготовку к контрнаступлению
Трамп: вопрос признания Путина военным преступником следует обсудить позднее
В бундестаге призвали Шольца обсудить с Зеленским работу "Миротворца" по поиску врагов Украины
Эксперты объяснили пять странных вещей, которые делают щенки
Дома 50 тыс. жителей Дагестана вновь получили электричество
В Якутии из-за наводнения шесть многоквартирных домов ушли под воду
Politico: Кличко попросил Берлин ежемесячно лечить 500 солдат ВСУ с потерянными конечностями
Бывший советник президента РФ: ООН замкнула на себе зерновую сделку, но РФ может её спасти

Как шиномонтажники могут навредить вашему автомобилю

1:56
Авто

Давайте рассмотрим важнейший, но часто упускаемый из виду аспект вождения: затяжку болтов. Распространенная ошибка, которую совершают многие, — затягивание болтов по одному, что может привести к перекосу колеса.

Как шиномонтажники могут навредить вашему автомобилю
Фото: biznes-prodam. ru/properties/gotovy-biznes-shinomontazh/

Чтобы избежать этого, болты следует затягивать в несколько этапов одновременно. Например, если ступица имеет пять болтов, то последовательность должна быть 1-4-2-5-3. Пренебрежение этим процессом может привести к шатанию колеса, увеличению нагрузки на болты и даже их поломке.

Но это еще не все — монтаж шин также может сделать или сломать вашу поездку. Шиномонтажник может по ошибке установить шину в неправильном направлении вращения, что приведет к потере сцепления с дорогой из-за проблем с вытеснением воды. Всегда следите за тем, чтобы стрелка на боковине шины с надписью "Rotation" указывала в правильном направлении.

Кроме того, во время монтажа необходимо обработать резиновую шайбу шины специальной пастой. Эта паста помогает шине лучше приклеиться к алюминиевому ободу, обеспечивая герметичность.

Небрежное отношение к пасте может привести к тому, что через несколько месяцев езды шина приклеится к ободу, что сделает ее демонтаж сложной задачей. Кроме того, чрезмерное усилие при снятии может привести к деформации боковины и образованию выпуклостей.

Стоит отметить, что некоторые бюджетные автосервисы предлагают использовать отработанное моторное масло вместо рекомендуемой пасты. Это большой минус, так как смазочный материал является коррозийным и вредным для резины. Его использование может привести к образованию трещин на внутренней стороне шины, что в конечном итоге приведет к ее разрушению.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Технарь Шиномонтажный Тюнинг! Бывает и такое! Самый необычный шиномонтаж в моей жизни!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
ВСУ вклинились в российскую оборону в районе Клещеевки

На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.

Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Всего четыре простых правила эффективно защитят печень
России стоило бы поучиться у Китая выживаемости Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Вторая волна мобилизации в России необходима, заявил Рогозин
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
ВСУ бросили в бой силы "Гвардии наступления" в районе Артёмовска
ВСУ бросили в бой силы "Гвардии наступления" в районе Артёмовска
Последние материалы
РИАН: Россия забила последний гвоздь в гроб отношений с НАТО
Данилов: Украину пытаются усадить за стол переговоров с Россией на условиях Москвы
Онколог Карасёв перечислил гражданам РФ симптомы, которые могут указывать на рак
Пожар в челябинском нацпарке «Зигальга» ликвидирован
Как шиномонтажники могут навредить вашему автомобилю
Рогов: Запад выбросит Зеленского в случае провального контрнаступления Украины
ВСУ обстреляли город в Белгородской области снарядами со стрелами-дротиками
Президент Республики Сербской намерен посетить Москву 23 мая
Инициатор реформы пожарного надзора увольняется из МЧС
Беспилотник из водопроводной трубы и мебельной фурнитуры упал на дорогу в Курской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников