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Кроссоверы Exeed подорожали в России

Авто

Exeed, китайский автопроизводитель, повысил цены на свои автомобили в России. Стоимость кроссоверов Exeed выросла из-за сокращения специальных скидок, предоставляемых покупателям. Однако повышение цен произошло только на одну модель — полноприводный вариант LX, в то время как цены на остальные внедорожники выросли из-за сокращения специальных льгот, предлагаемых российским покупателям. В результате автомобили Exeed получили прибавку в цене от 40 000 до примерно 180 000 рублей, в зависимости от модели и комплектации.

Кроссоверы Exeed подорожали в России
Фото: mavink. com/explore/Chery-Exeed-VX

Exeed LX в топовой комплектации "Premium Plus" с полным приводом стал дороже на 40 000 рублей и теперь стоит 3 790 000 рублей без учета скидок. Это первое повышение цен на данную версию модели, которая была представлена на российском рынке в декабре прошлого года. От более доступных комплектаций она отличается не только полным приводом, но и другим мотором — 1.6 TGDI от TXL мощностью 150 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента. Он работает в паре с семиступенчатым "роботом" DCT.

Exeed снизил скидки на другие комплектации LX. Вместо прежних 230-380 тысяч рублей, теперь они предлагают выгоду только в 120-160 тысяч рублей, в результате чего минимальная цена увеличилась до 2 879 900-3 630 000 рублей.

Для TXL прежняя специальная льгота составляла 315 000 рублей, теперь она варьируется от 135 000 до 160 000 рублей. Цена с учетом льготы выросла до 3 839 900-4 514 900 рублей. Наконец, на флагманский VX производитель готов скинуть 190 000 вместо прежних 300 000. Новая цена варьируется от 4 719 900 до 5 459 900 рублей.

Exeed готовится к запуску в России своей четвертой модели, премиального кроссовера RX. Перед началом продаж автомобиль протестировали на заснеженной трассе, уделив особое внимание настройкам подвески. Ожидается, что новая модель поступит на российский рынок летом, предлагая двухлитровый мотор с пониженной мощностью 249 лошадиных сил, "робот" и полный привод. 

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CHERY EXEED VX ПОЛНЫЙ ПРИВОД 7 МЕСТ 3600000 РУБЛЕЙ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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