Трейлер фильма "Gran Turismo": Без сюрпризов, но больше машин на экране — это хорошо

По нашему мнению, фильмов о машинах и гонках никогда не бывает слишком много. Сегодня вышел первый трейлер к фильму "Gran Turismo", и хотя в нем много внимания уделено предыстории игры, судя по всему, в фильме будет много захватывающих гонок.

Фото: cybersport.metaratings. ru/news/soni-pictures-nacala-syomki-kinoadaptacii-gran-turismo-53849/

Как вы, вероятно, знаете, фильм основан на чрезвычайно популярной серии видеоигр для PlayStation, которая уже достигла седьмого выпуска. Игра произвела революцию в мире гоночных игр благодаря обширной коллекции играбельных автомобилей, цифровой репликации реальных трасс и звуковым эффектам, записанным на основе реальных выхлопных газов.

В отличие от других недавних адаптаций видеоигр, которые превратились в блокбастеры или телешоу с замысловатыми сюжетами, "Gran Turismo" не имеет сюжетной линии.

Фильм рассказывает о реальном жизненном пути Янна Марденборо, британского игрока в "Gran Turismo", который в 2011 году стал самым молодым победителем Nissan GT Academy.

Эта программа дает игрокам возможность стать настоящими гонщиками, и Марденборо одержал победу над 90 000 игроков со всего мира. С тех пор он участвовал в гонках "24 часа Ле-Мана", Британском чемпионате GT и Формуле E.

Трейлер дает нам представление о сильно драматизированной версии событий. Марденборо, которого играет Арчи Мадекве, встречает скептическое отношение со стороны своих родителей, инструктора по вождению Джека Солтера (его играет Дэвид Харбор из "Stranger Things") и соперника, который сомневается в способности геймера к настоящим гонкам (его играет Йоша Страдовски).

Единственный человек, который по-настоящему верит в него, — Дэнни Мур, которого играет Орландо Блум, руководитель отдела маркетинга, созданный на основе главы GT Academy Даррена Кокса. Обязательная история любви также включена в фильм.

Поскольку реальная Академия GT спонсировалась компанией Nissan, мы увидим множество R35 GT-R, 370Z NISMO и Ligier-Nissan LMP, когда Марденборо пересядет на настоящие машины. Автомобиль соперника Марденборо — это идеально отлитый из хрома Lamborghini Huracán, покрытый золотом. Среди автомобилей второго плана — Audi R8, Porsche 911, Ferrari 458 и другие.

Удивительно, что нет нового Nissan Z, хотя кажется, что это был бы идеальный автомобиль для подобного фильма.

Трейлер, по сути, рассказывает о том, как Марденборо преодолеет трудности, о чем не так уж трудно догадаться. Однако автогонки — это эксклюзивный вид спорта, недоступный обычному потребителю. Хотя сюжет может быть несколько предсказуемым, если "Gran Turismo" привлечет более широкую аудиторию к автоспорту так же, как Netflix "Формула-1: Drive to Survive", мы можем считать это победой.

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