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В 2024 году Toyota Tacoma будет оснащена механической коробкой передач

2:10
Авто

Toyota недавно выпустила тизеры для Toyota Tacoma 2024 года, которые соперничают с роликами оригинального Dodge Challenger Demon.

В 2024 году Toyota Tacoma будет оснащена механической коробкой передач
Фото: https:// silverarrowcars .com/cars/2018-toyota-tacoma-trd-custom__trashed/2018-toyota-tacoma-cement-grey-100/

На этой неделе появилась новая информация, поскольку Toyota подтвердила, что механическая коробка передач сохранится в новом поколении. Трансмиссия оснащена трио педалей с накладками из алюминия или нержавеющей стали и имеет шесть передач.

Включение механической коробки передач в Tacoma является сюрпризом для грузовика и сегмента, поскольку ни один другой среднеразмерный пикап не предлагает ее. Хотя Nissan Frontier и Chevy Colorado предлагали механическую коробку передач в прошлом, последний предлагал ее только с приводом на два колеса и четырехцилиндровым двигателем.

Пока неясно, с какими двигателями будет работать механическая коробка передач, но спортивные колпачки педалей на тизерном изображении позволяют предположить, что она может не ограничиваться моделями для рабочих грузовиков с самым слабым двигателем и минимальным набором функций.

Однако мы знаем, что Tacoma будет доступна с гибридной силовой установкой. Стоит отметить, что со времен Honda CR-Z не было гибридов с традиционной механической коробкой передач, что вызывает вопросы о том, какие двигатели будут обновлены и перенесены для использования с механической коробкой передач.

Дата официального представления Tacoma не установлена, несмотря на многочисленные тизеры, которые были выпущены. Скорее всего, это будет модель 2024 года, которая будет доступна для покупки в конце этого или начале следующего года.

Tacoma будет оснащаться как минимум одним гибридным силовым агрегатом и будет иметь как модель TRD Pro, так и модель Trailhunter с внедорожными деталями от ARB. Кроме того, в грузовик будет встроен съемный динамик Bluetooth, что является интересной особенностью, но не столь значительной, как силовые агрегаты и уровни отделки.

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2024 Tacoma Teaser Promises Manual (May 2nd)!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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