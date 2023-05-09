Что в автомобиле может исправить чип тюнинг

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Давайте разберемся в тонкостях работы клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR) — компонента, присутствующего во многих моделях автомобилей и призванного улучшить их экологические характеристики. К сожалению, со временем этот клапан имеет тенденцию накапливать сажу, что может привести к его засорению и заглоханию двигателя на холостом ходу или во время движения.

Замена клапана может быть дорогостоящим мероприятием, поэтому некоторые сервисы устанавливают новую "прошивку", которая обманывает блок управления двигателем, маскируя наличие клапана EGR. После модификации двигатель снова работает плавно, а клапан функционирует как простая заглушка.

Кроме того, изменение прошивки становится необходимым при удалении каталитического нейтрализатора, отключении впрыска мочевины в дизельных двигателях или удалении сажевого фильтра, особенно в подержанных автомобилях, что избавляет владельцев от ряда проблем, таких как необходимость приобретения дорогостоящего каталитического нейтрализатора.

В последнее время наблюдается всплеск популярности увеличения оборотов холостого хода двигателей, особенно у владельцев автомобилей с небольшими двигателями и появлением кроссоверов с трехцилиндровыми двигателями. Этот вид чип-тюнинга набирает обороты.

Трехцилиндровые двигатели печально известны тем, что их трудно сбалансировать, в результате чего весь автомобиль трясется, как будто он дрожит от холода.

Постоянная вибрация вызывает множество проблем, таких как ослабление пластиковых деталей салона, что приводит к появлению "сверчков", нарушение контактов разъемов, преждевременный износ резиновых шлангов системы охлаждения или повреждение проводки.

Чип-тюнинг для увеличения оборотов холостого хода устраняет большинство этих вибраций. Однако расход топлива может несколько увеличиться, но это небольшая цена за повышенный комфорт и улучшенную долговечность двигателя.

В качестве дополнительного преимущества, этот процесс также выгоден для автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией, поскольку он устраняет возможные неисправности, вызванные низким давлением рабочей жидкости во время холодного запуска зимой.

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Опасный Чип-тюнинг двигателя. Про бензин, адаптации и кривые прошивки.