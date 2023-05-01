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Треск и писк в спокойное утро: как починить хрипящие колонки

2:30
Авто

Удивительно, как автомобиль, даже если ему всего несколько лет, может требовать большего внимания, чем периодическая замена масла или тормозных колодок. Второстепенные детали могут изнашиваться, датчики и блоки могут требовать устранения неисправностей, и эти проблемы могут быть незнакомы водителям более новых автомобилей.

Треск и писк в спокойное утро: как починить хрипящие колонки

Например, динамики, которые прекрасно работали в течение многих лет, могут внезапно издавать треск и писк в спокойное утро. Стоимость ремонта может быть высокой, поэтому водители часто оказываются перед сложным выбором: либо мириться с проблемами, либо выложить деньги за ремонт. Однако опыт показывает, что есть и другие способы решения этих проблем.

  • Во-первых, давайте рассмотрим сами динамики. Даже за пару лет в них может накопиться поразительное количество мусора — от винтиков до пыли. Этот мусор может скапливаться на поверхности колонок, прилипать к магнитам, застревать в различных карманах, мешая наслаждаться музыкой.

Иногда простая уборка может вернуть динамику прежнюю чистоту. Кроме того, важно осмотреть места крепления дверных карт — неровные дороги могут потрепать их, и импортные клипсы, удерживающие декоративный пластик, не всегда находятся в идеальном состоянии.

  • Во-вторых, важный элемент — проводка. Тонкие провода могут изнашиваться, окисляться и даже крошиться, создавая помехи вместо звука. Опытный техник может определить виновника визуально — разбухший, распадающийся зеленый шнур уже не справляется со своей задачей. Если все выглядит хорошо, нужно провести проверку с помощью мультиметра — недорогого, но бесценного инструмента для обслуживания автомобиля.

Для решения проблемы нужно либо заменить, либо выбросить, либо перепаять поврежденные провода. Игнорирование проблемы не решит ее, и динамик в этом не виноват.

  • В третьих, сам разъем, который имеет свойство отсоединяться и даже крошиться, окисляться и накапливать грязь. Для очистки требуются специальные химические растворы, а щетки или напильники могут легко привести к дальнейшим повреждениям. Если разъем имеет зеленый налет, это говорит о том, что в него неоднократно попадала вода, и музыкальный дискомфорт — это только начало.

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Что делать если хрипят динамики в машине ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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