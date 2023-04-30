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Если вы заметили потерю мощности двигателя автомобиля, оцените внешние факторы

3:07
Авто

Автомобиль, подобно живому организму, может реагировать на различные внешние факторы, которые влияют на его работу. Например, изменения атмосферного давления и температуры могут существенно повлиять на его двигатель. Даже самые простые атмосферные двигатели могут выйти из строя, если погода слишком жаркая. Но в чем причина этого?

Если вы заметили потерю мощности двигателя автомобиля, оцените внешние факторы

Очень важно понимать, что мотор всех автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) вдыхает определенное количество кислорода из воздуха, которое определяется различными атмосферными факторами, такими как

  • давление,
  • температура
  • и влажность.

В результате в двигателе устанавливаются специальные датчики, контролирующие количество воздуха, поступающего в камеры сгорания. Оптимальным соотношением воздуха и бензина считается 14,7:1, то есть на 1 кг бензина должно приходиться 14,7 кг воздуха. Датчики в двигателе строго придерживаются этой формулы. Однако если количество топлива можно регулировать точно, то количество кислорода в воздухе нестабильно.

В холодную погоду воздух плотнее и содержит больше кислорода, что приводит к увеличению мощности двигателя. И наоборот, когда на улице дождливо и влажно, кислорода в воздухе меньше, что приводит к незначительному снижению мощности двигателя. Однако в широтах, подобных нашим, это снижение незначительно.

В жаркую погоду, когда насыщенность воздуха кислородом низкая, мощность двигателя может значительно снизиться. Это приводит к странному поведению двигателя, такому как запаздывание, отсутствие тяги и трудности при обгоне.

Не обвиняйте двигатель в неисправности, если он теряет мощность при, казалось бы, стабильных температурных условиях на улице. Вместо этого рассмотрите атмосферное давление в качестве основного виновника.

Пониженное давление является причиной потери мощности двигателя. И наоборот, когда давление повышается, и в воздухе становится больше кислорода, мощность двигателя возвращается или даже увеличивается.

Горы служат прекрасным примером того, как давление влияет на двигатели. Когда вы поднимаетесь выше, воздух становится более разреженным, и в нем становится меньше кислорода. Это заставляет автомобиль меньше реагировать на педаль газа.

Однако как только вы спускаетесь в долину, мощность двигателя возвращается. На самом деле, на каждые 100 метров подъема мощность двигателя снижается на 1%.

В общем, если вы заметили потерю мощности двигателя вашего автомобиля, оцените внешние факторы, которые могли повлиять на это. Возможно, вы поднимаетесь на высокую смотровую площадку в горах, или термометр на улице показывает температуру выше нормы. Важно помнить, что автомобили, как и люди, чувствительны к окружающей среде. 

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Атмосферный или турбированный двигатель. Что лучше? Просто о сложном
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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