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Автомобиль может начать раскачиваться: почему важно следить за давлением в шинах

2:32
Авто

Даже если вы недавно заменили шины, со временем вы все равно можете столкнуться с проблемой потери воздуха в них. На это могут повлиять такие факторы, как изменение погоды или атмосферного давления, что может привести к расширению или сжатию воздуха в шинах.

Автомобиль может начать раскачиваться: почему важно следить за давлением в шинах

Кроме того, движение по пересеченной местности или встреча с выбоинами также может привести к небольшому сдуванию шин.

Определить, не нарушено ли давление в шинах, бывает непросто, особенно когда речь идет о задних шинах, на которые приходится меньший вес, чем на передние.

Некоторые модели шин имеют прочные боковины, которые противостоят порезам и хорошо сохраняют свою форму, поэтому трудно определить, поддерживается ли в них рекомендуемое давление в две атмосферы или только в одну. Это также может быть проблемой при использовании низкопрофильных шин.

Что происходит, когда водитель выезжает на дорогу с неравномерно накачанными шинами? Одна из существенных проблем заключается в том, что точка контакта с дорожным покрытием изменяется, что приводит к различному сопротивлению качению для каждой шины.

У частично спущенной шины большая часть нагрузки приходится на боковины, которые намного прочнее центральной части и могут начать проваливаться внутрь. Это может привести к неравномерному и преждевременному износу.

Если водитель едет по городу со скоростью 60 км/ч с частично спущенной задней шиной, заметить проблему может быть непросто. Автомобиль, скорее всего, будет работать как обычно, и возможно, что водитель не поймет, что что-то не так, пока не станет слишком поздно.

Если внезапно возникнет непредвиденная ситуация, например, необходимость резко свернуть или затормозить, управление автомобилем может стать непредсказуемым. Задержка реакции водителя может привести к столкновению.

Если передние шины накачаны неравномерно, автомобиль может начать раскачиваться из стороны в сторону при движении по прямой. При торможении водителю может потребоваться крепко сжать рулевое колесо, чтобы удержать автомобиль в правильной полосе движения.

Опять же это может увеличить вероятность аварии. Любое небольшое повышение скорости или слегка неравномерный износ шин будут наименьшими проблемами для водителя по сравнению с потенциальными рисками для безопасности. 

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Давление в шинах. На что и как влияет
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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