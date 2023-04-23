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"Не стоит паниковать": Как самостоятельно починить кондиционер в машине?

2:17
Авто

Когда прохладный ветерок из системы кондиционирования воздуха вашего автомобиля внезапно прекращается, это может вызвать разочарование. Хотя сначала это может показаться серьезной проблемой, не стоит паниковать. В большинстве случаев проблема вызвана утечкой хладагента из системы, а не значительной поломкой какого-либо из ее компонентов.

"Не стоит паниковать": Как самостоятельно починить кондиционер в машине?

Хорошая новость заключается в том, что если вы не слышите никаких подозрительных звуков, таких как скрип или стук, когда пытаетесь использовать кондиционер, то, скорее всего, компрессор и электромагнитная муфта работают правильно.

Исключив проблемы с этими компонентами, вы можете быть уверены, что проблема кроется в хладагенте. Небольшие маслянистые потеки на трубках системы кондиционирования или испарителе радиатора — явный признак того, что хладагент улетучился в атмосферу, вызывая парниковый эффект.

Основной причиной поломки кондиционера является потеря герметичности системы, которая часто вызывается крошечными трещинами, появляющимися из-за вибраций двигателя. К сожалению, ремонт или замена поврежденного испарителя радиатора или протекающей трубки может оказаться дорогостоящим мероприятием.

Теперь существуют методы самопомощи, которые можно использовать для устранения утечек хладагента. Существуют специализированные герметики для кондиционеров, предназначенные для герметизации утечек хладагента, и они могут стать более доступной альтернативой традиционным методам ремонта.

Принцип действия этих герметиков прост. Герметик вводится в трубы кондиционера и распространяется по ним, пока не достигнет места утечки. При контакте с открытым воздухом химический состав герметика затвердевает, эффективно заделывая отверстие.

Устранение утечки хладагента сначала может показаться сложной задачей, но при наличии необходимых инструментов и знаний можно устранить проблему, не разорившись. Используя специализированные герметики для кондиционеров, вы сможете эффективно устранить утечку и быстро восстановить работоспособность системы кондиционирования вашего автомобиля.

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Как правильно пользоваться кондиционером в машине?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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