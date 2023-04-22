Машина с АКП: когда без ручника не обойтись?

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Ручник – это термин, который понятен, но не совсем верен. Более правильно говорить о стояночном тормозе. Тем не менее, терминология не меняет сути вопроса: в наше время часто возникает непонимание предназначения такого тормоза, особенно если на машине установлена коробка-автомат.

Давайте разберемся.

На самом деле, когда селектор коробки установлен в положение "Р" (парковка), машина не будет двигаться, поэтому зачем еще что-то использовать? В большинстве случаев это так. В режиме "Р" шестерня коробки механически тормозится специальным рычагом, поэтому зачем нужны еще какие-то блокировки?

Однако, если вы оставили автомобиль на крутом уклоне, то не все так просто. Рычаг может "закусить" так, что уже не будет возможности его изменить. И чем круче уклон, тем сильнее проявляется такой нежелательный эффект. Именно в такой ситуации и приходит на помощь стояночный тормоз.

Можно задаться вопросом, какой смысл использовать стояночный тормоз, если все равно нужно перевести селектор коробки в положение "Р", и тормоз может закусить. Однако дело в том, что ручником нужно грамотно пользоваться. Перед тем, как переводить селектор в положение "Р", следует затянуть ручник (или нажать на кнопку, если он электрический) при нажатой педали тормоза, а затем уже переводить коробку в "Паркинг". Соответственно, при трогании с места необходимо сначала включить "D" или "R", а затем отключить стояночный тормоз.

При таком подходе уже не будет никаких "закусываний". Кроме того, такой подход позволяет продлить срок службы тросового привода управления коробкой. Стоит отметить, что на переднеприводных машинах, паркующихся на склоне, коробка будет удерживать передние колеса, а ручник – еще и задние. Это практически исключает возможность того, что машина самостоятельно покинет место стоянки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.