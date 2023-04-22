"На всякий случай": 10 вещей, которые в багажнике каждой машины крайне необходимы

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Большинство водителей упускают из виду важность наполнения своего багажника предметами первой необходимости, что приводит к ограниченному набору на случай чрезвычайной ситуации. Обычно, в багажнике находится аптечка, запасное колесо, комплект для ремонта проколов, основные ключи и огнетушитель. Однако список обязательных предметов выходит за эти рамки.

В то время как базовая аптечка является хорошей отправной точкой, по иронии судьбы список лекарств, который идет с ней, до смешного неадекватен. Правда в том, что в дороге могут возникнуть более серьезные проблемы, поэтому очень важно расширить список. В аптечку следует добавить желудочно-кишечные препараты, кровосвертывающие средства, дезинфицирующие средства и достаточный запас личных лекарств для лиц с хроническими заболеваниями.

Что касается самого автомобиля, то для его перевозки необходимы инструменты, в том числе крепкий домкрат. Также необходимы запасные лампочки для фар и фонарей, предохранители, моторное масло, топливный фильтр, свечи зажигания, изолента. Для дальних поездок канистра с топливом и обширный набор запасных частей имеют решающее значение, особенно для поездок по бездорожью. Старая батарея и колебания температуры могут вызвать проблемы, поэтому лучше заменить ее, если есть какие-то сомнения. Кроме того, наличие пускового устройства и тросов, буксирного троса и ручной лебедки может спасти жизнь.

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Правильный комплект автомобилиста. Что должно быть в багажнике?