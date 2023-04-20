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Раскрытие мощи Bugatti Bolide: Близкий взгляд на гиперкар, предназначенный только для трека

2:25
Авто

Bugatti сделал это снова. Французский автопроизводитель, известный производством одних из самых быстрых и дорогих автомобилей в мире, представил свое последнее творение — Bugatti Bolide.

Раскрытие мощи Bugatti Bolide: Близкий взгляд на гиперкар, предназначенный только для трека

Дизайн и проектирование: Не обычный суперкар

На первый взгляд, Bolide может показаться переделанным Chiron, но это далеко не так. Хотя у него тот же 8,0-литровый двигатель W16 с четырехсторонним турбонаддувом, что и у его дорожного собрата, Bolide — это совершенно другое животное. Инженеры Bugatti разработали Bolide с нуля, начиная с нового монокока из углеродного волокна. Поскольку это автомобиль только для трека, они не были ограничены правилами, что позволило им внести значительные изменения в систему охлаждения, подвеску и трансмиссию. 

Болид — это все о скорости, и двигатель был настроен соответствующим образом. Четыре турбокомпрессора всегда обеспечивают наддув, гарантируя, что 16-цилиндровый двигатель способен работать на более высоких оборотах в течение длительного времени.

Такая установка обеспечивает невероятную мощность в 1 578 лошадиных сил и максимальную скорость более 311 миль в час. Для сравнения, это быстрее, чем Chiron Super Sport 300+, который установил мировой рекорд в 304 миль/ч.

Производительность и управляемость: Создан для трека

Bugatti Bolide создан для трека, и его характеристики отражают это. Шипованные шины Michelin и углеродно-керамическая тормозная система обеспечивают исключительную управляемость и тормозную способность. Bugatti даже разработала новые суппорты, которые генерируют и поглощают тепло, чтобы помочь тормозам прогреться как можно быстрее. Однако, что отличает Bolide, так это его аэродинамика.

Ограниченное производство и высокий спрос

Bugatti начнет поставки Bolide в 2024 году, но не стоит слишком радоваться — производство ограничено всего 40 единицами. Несмотря на базовую цену в 4 миллиона евро (примерно 4,39 миллиона долларов) без учета налогов, все 40 экземпляров уже проданы.

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500+км.ч1850л.с 1240кг! Первый взгляд на Bugatti Bolide 2020
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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