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Исследование показывает, что внедорожники более опасны для велосипедистов, чем седаны

3:27
Авто

Вопрос безопасности дорожно-транспортных происшествий, особенно для велосипедистов и пешеходов, в связи с большими внедорожниками и грузовиками вызывает все большую озабоченность. Последние данные подтверждают эти опасения, включая исследование IIHS о смертельных авариях с участием велосипедистов.

Исследование показывает, что внедорожники более опасны для велосипедистов, чем седаны

Сравнивая аварии с участием легковых автомобилей и внедорожников, организация обнаружила некоторые уникальные риски, создаваемые внедорожниками.

В исследовании рассматривалось 71 смертельное столкновение с участием одной машины в Мичигане, в частности, 23 столкновения с участием легковых автомобилей и 23 столкновения с участием внедорожников.

Пикапы не были включены в исследование из-за недостаточного количества данных. Используя две шкалы оценки травм, IIHS обнаружила, что внедорожники представляют дополнительную опасность. В целом, травматические повреждения, полученные внедорожниками, на 55% больше, чем легковыми автомобилями, причем в авариях с участием внедорожников на 63% больше тяжелых травм головы. Тяжесть травм других частей тела была примерно одинаковой.

IIHS считает, что частично это связано с тем, как внедорожники сбивают велосипедистов. У каждого типа транспортных средств были свои типы столкновений, которые не были характерны для других.

Легковые автомобили отправляют велосипедистов на верхнюю часть автомобиля, в то время как внедорожники отправляют велосипедистов на землю и, возможно, сбивают их.

Организация отмечает, что тяжелые травмы, связанные с авариями внедорожников, могут быть вызваны ударами о землю и наездом, что отличается от травм, с которыми сталкиваются пешеходы при столкновении с внедорожниками, которые, как правило, наносят удары в туловище.

Хотя данное исследование не отличается большим размером выборки, оно дополняет все новые доказательства того, что высокие автомобили особенно опасны как для велосипедистов, так и для пешеходов.

Предыдущее исследование IIHS, посвященное дорожно-транспортным происшествиям с участием пешеходов, показало, что внедорожники гораздо чаще становятся причиной тяжелых или смертельных травм. Другое исследование показало, что такие автомобили чаще попадают в ДТП с пешеходами, вероятно, из-за проблем с видимостью.

Число смертей среди пешеходов и велосипедистов растет, что делает эту проблему серьезной. В прошлом году число погибших пешеходов достигло самого высокого уровня за последние 40 лет, а в 2020 году было убито 932 велосипедиста, что примерно на 50% больше, чем в 2010 году.

Хотя такие технологии, как автоматическое экстренное торможение с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, могут помочь, для снижения этих показателей потребуется нечто большее.

Для лучшего понимания рисков и возможных решений необходимы дальнейшие исследования, особенно в отношении пикапов, которые также чрезвычайно популярны.

А пока важно, чтобы и водители, и пешеходы/велосипедисты оставались бдительными и осторожными на дороге.

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Вело-камикадзе. Происшествия с велосипедистами.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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