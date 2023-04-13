Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante знаменует конец линейки

2:51 Your browser does not support the audio element. Авто

После относительно короткого выпуска Aston Martin DBS готовится к прощанию. В январе 2023 года британский автопроизводитель представил последнюю итерацию своего суперкара с двигателем V12 в виде купе, а кабриолет появился как раз к теплой погоде.

Большинство усовершенствований, внесенных в модель DBS 770 Ultimate, были перенесены на Volante — именно так Aston Martin называет версию с откидным верхом. Volante оснащен 5,2-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом, развивающим 759 лошадиных сил при 6 400 об/мин и 664 фунт-фут крутящего момента при 1 800-5 000 об/мин.

Aston Martin также внес изменения в системы рулевого управления и подвески для улучшения управляемости. Рулевая колонка имеет прочные крепления, а карбон-керамическая тормозная система с 16,1-дюймовыми передними роторами входит в стандартную комплектацию, чтобы сдерживать дополнительные лошадиные силы.

Визуально Volante получил внешнюю отделку из углеродного волокна, капот с дополнительными вентиляционными отверстиями для улучшения охлаждения, переработанный передний сплиттер и задний диффузор нового вида.

Автомобиль передвигается на 21-дюймовых колесах, эксклюзивных для этой версии, обутых в шины Pirelli P Zero. Однако также доступны зимние шины Pirelli Sottozero II, разработанные специально для DBS.

В салоне установлены регулируемые в 12 направлениях сиденья Sports Plus с электроприводом и ремень на центральной консоли. Список стандартных функций включает 8,0-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, 360-градусную камеру и технологию Auto Parking.

Опции для DBS 770 Ultimate практически безграничны. Среди прочего Aston Martin предлагает сиденья из углеродного волокна, отделку салона деревом или углеродным волокном, рулевое колесо GT с подогревом, аудиосистему Bang & Olufsen, вентилируемые передние сиденья. В качестве опции предлагается даже зонт.

Глобальное производство Aston Martin DBS 770 Ultimate ограничено всего 499 единицами, включая 300 купе и 199 кабриолетов, и весь тираж уже продан. Цена пока не объявлена, но стандартный DBS стоит более 300 000 долларов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

2023 Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante Revealed