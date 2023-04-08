Агентство по охране окружающей среды США предложит новые меры по снижению загрязнения окружающей среды транспортными средствами, ожидается большой скачок EV

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Согласно источникам, Агентство по охране окружающей среды США (EPA), как ожидается, уже на следующей неделе представит новые правила, стимулирующие значительное сокращение загрязнения выхлопных газов автомобилей.

Предлагаемые правила, вероятно, будут охватывать модельные годы с 2027 по 2032, и экологические группы и некоторые автопроизводители прогнозируют, что это предложение приведет к тому, что к 2030 году как минимум 50% автопарка США будет состоять из электрических или подключаемых гибридов, что соответствует цели президента Джо Байдена на 2021 год.

Однако администрация пока не поддержала призывы Калифорнии и других стран запретить продажу новых легковых автомобилей, работающих только на бензине, к 2035 году.

В декабре 2021 года EPA окончательно утвердило новые стандарты выбросов выхлопных газов малотоннажных автомобилей до 2026 модельного года, отменив отказ бывшего президента Дональда Трампа от снижения уровня загрязнения окружающей среды автомобилями.

Один из важных вопросов заключается в том, будут ли новые правила EPA такими же амбициозными, как усилия Калифорнии по увеличению количества автомобилей с нулевым уровнем выбросов и постепенному отказу от новых автомобилей с бензиновым двигателем к 2035 году.

Стивен Клифф, исполнительный директор Калифорнийского совета по воздушным ресурсам, предложил, чтобы федеральное правительство рассмотрело правила, которые были бы такими же строгими, как калифорнийские.

По его словам, "в 2030 году мы на 68% откажемся от нулевых выбросов, поэтому моделирование и рассмотрение этого варианта в 2030 году абсолютно необходимо".

Альянс автомобильных инноваций, который представляет почти всех автопроизводителей, включая Ford Motor, Volkswagen и Toyota Motor, заявил в четверг, что промышленность поддерживает переход на электромобили.

"Вопрос не в том, можно ли это сделать, а в том, как быстро это можно сделать"

Тем не менее, автопроизводители выразили опасения, что администрация потребует от них потратить значительную сумму денег на повышение эффективности автомобилей внутреннего сгорания, которые будут сняты с производства в следующем десятилетии.

Альянс заявил, что "каждый доллар, вложенный в технологию внутреннего сгорания, — это доллар, не потраченный на технологию нулевого углерода".

Защитники окружающей среды хотят, чтобы EPA потребовало значительного снижения уровня загрязнения для автомобилей с газовым двигателем, поскольку они будут использоваться на дорогах в течение многих лет. В ближайшие недели Национальная администрация безопасности дорожного движения также намерена предложить новые стандарты экономии топлива.

Калифорния все еще требует одобрения администрации Байдена для своего плана по постепенному отказу от моделей, работающих только на бензине, и она еще не подала официальный запрос.

В прошлом году компания Tesla призвала Калифорнию обязать отказаться от бензиновых автомобилей к 2030 году, а General Motors намерена прекратить продажи бензиновых автомобилей к 2035 году.

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