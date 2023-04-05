Great Wall представила обновленный Wey Mocha с гибридной силовой установкой DHT PHEV

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Китайская автомобильная компания Great Wall опубликовала официальные фотографии обновленного внедорожника Wey с гибридной силовой установкой DHT PHEV. Рестайлинговая версия Wey Mocha отличается обновленным экстерьером, включая изменения фар, радиаторной решетки, колес и крышки багажника. Интерьер также был обновлен, с новым механизмом выбора режимов движения и новым рулевым колесом.

Любители внедорожников заметят сходство с флагманской моделью Lanshan, с двухуровневыми фарами и скрытой радиаторной решеткой. Задняя часть автомобиля легко узнаваема по задним фонарям в стиле Genesis и крышке багажника, разделенной пополам светодиодной полосой.

Внутри автомобиля центральная консоль была изменена, а джойстик коробки передач заменен подрулевыми лепестками. Система климат-контроля также была обновлена, а дизайн рулевого колеса стал более традиционным.

Рестайлинговый Wey Mocha выпускается в двух гибридных версиях с разным уровнем автономности. Обе версии имеют запас хода на электротяге до 215 или 245 километров по циклу CLTC. Текущая модель использует 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который, как ожидается, будет и в обновленном Wey Mocha.

Более подробная информация о рестайлинговом Wey Mocha появится в ближайшие недели, а полная презентация внедорожника состоится через две недели на Шанхайском автосалоне. Рестайлинговый Wey Mocha, несомненно, произведет сильное впечатление на любителей внедорожников, благодаря своему стильному экстерьеру и инновационной гибридной силовой установке.

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