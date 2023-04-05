Приложение Сбербанка теперь предлагает услугу заправки автомобиля: Как это работает и в чем преимущества

2:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Сбербанк, крупнейший российский банк, запустил новую функцию в своем мобильном приложении, которая позволяет пользователям заправлять свои автомобили, не выходя из приложения. Эта услуга, получившая название "Заправь авто", уже подключена к более чем 7 000 автозаправочных станций по всей стране.

Как пользоваться услугой

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо активировать ее с помощью виртуального помощника "Салют", доступного в приложении "Сбербанк Онлайн". После этого они могут выбрать любую из 7 000 АЗС и выбрать тип топлива, насос и количество литров. Кроме того, пользователи могут оплатить до 99% своей покупки бонусными баллами Сбербанка, которые называются "СберСпасибо".

Преимущества использования сервиса

Использование "Заправь Авто" имеет несколько преимуществ для пользователей Сбербанка. Во-первых, они могут получать 1% cashback с каждой заправки, совершенной через сервис, и до 10% cashback, если они подписаны на SberPrime+. Кроме того, накопленные бонусные баллы можно использовать для оплаты покупок в торговых точках-партнерах Сбербанка по всей стране.

Корпоративные клиенты также могут воспользоваться услугой, поскольку они могут отслеживать расходы на топливо по автомобилю, водителю и территории. Эта функция может быть особенно полезна для компаний с большим автопарком.

Приверженность Сбербанка удобству клиентов

По словам генерального директора "Заправь Авто" Исхака Казанбиева, Сбербанк стремится обеспечить своих пользователей всем необходимым для решения повседневных и рабочих задач. Банк признает растущий интерес к этой услуге и планирует расширять сеть автозаправочных станций и добавлять новые возможности как для частных, так и для корпоративных клиентов.

Новый сервис Сбербанка по заправке автомобилей — удобное и эффективное решение для пользователей, которые хотят экономить время и получать cashback при заправке. Благодаря удобному интерфейсу и широкой сети АЗС "Заправься Авто" станет популярной функцией среди пользователей приложения "Сбербанк Онлайн" по всей России.

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