Новые кроссоверы Mitsubishi ASX прибыли в Россию

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Кроссоверы Mitsubishi ASX 2023 модельного года теперь доступны для продажи в России. Объявления о продаже внедорожников с нулевым пробегом появились на нескольких сайтах объявлений.

В Москве "пятидверка" с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, бесступенчатой трансмиссией и передним приводом предлагается крупным дилером за 1,9 млн рублей с учетом различных скидок и trade-ins. Без учета скидок цена составит 2,8 миллиона рублей.

Другой продавец в Москве предлагает такую же "технологичную" Mitsubishi ASX за 2,5 миллиона рублей. В Подмосковье кроссовер, привезенный из ОАЭ, продается за 2,9 миллиона рублей.

По словам дилера, автомобиль уже прошел таможню и готов к регистрации в ГИБДД. ASX также доступен в Татарстане по аналогичной цене 2,8 млн. рублей.

В России, помимо двухлитрового двигателя мощностью 150 лошадиных сил, Mitsubishi ASX также был доступен с 1,6-литровым 177-сильным двигателем с естественным всасыванием, но двухлитровый двигатель был доступен только с полным приводом. Цена на модель больше не указана на российском сайте, но последняя официальная цена для нашего рынка колебалась от 2 669 000 до 3 289 000 рублей.

В настоящее время Mitsubishi не поставляет автомобили в Россию и не производит их на заводе в Калужской области по понятным причинам: сборка прекратилась в апреле 2022 года.

Mitsubishi ASX первого поколения выпускается с 2010 года. Осенью прошлого года дебютировал "второй" ASX, который породнился с Renault Captur 2019 года, позаимствовав практически все - от внешности до линейки двигателей. В Германии, например, цена начинается от 26 490 евро или 2,3 миллиона рублей за базовый 1-литровый турбированный двигатель мощностью 91 лошадиная сила.

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Стоит ли покупать Мицубиси ASX с пробегом?