Volvo отзывает несколько автомобилей из-за риска ложного срабатывания сигнализации

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Недавно компания Volvo внесла обновления в свои технологии, которые повысили удобство использования и безопасность автомобилей. Однако, как и при любых значительных изменениях, могут возникнуть проблемы.

Недавно автопроизводитель объявил отзыв нескольких автомобилей 2023 модельного года в связи с потенциальной проблемой, которая может вызвать ложные предупреждающие сигналы в комбинации приборов.

Под отзыв попали модели Volvo S60, V60, XC60, XC90 и C40 с датами выпуска с конца 2022 по март 2023 года, в зависимости от конкретной модели. Проблема связана с антенным модулем телематической связи (TCAM), который может вызвать ошибку, связанную с коммуникацией между информационно-развлекательным головным устройством.

В результате водитель может получить сообщение в комбинации приборов о том, что "требуется услуга электронного вызова", даже если система работает нормально.

Хотя непосредственной опасности или реальной проблемы, связанной с этим вопросом, нет, он может скрыть реальную проблему. Функция e-call является важной частью бортового оборудования безопасности Volvo, которое предоставляет важную информацию после аварии или другого инцидента. Поэтому очень важно убедиться, что система работает правильно.

Отзыв затрагивает всего 329 автомобилей, и в США было получено только одно сообщение о данной проблеме. К счастью, решение проблемы заключается в простом обновлении программного обеспечения для корректировки логики работы TCAM.

Дилеры были уведомлены и готовы внедрить обновление. NHTSA проинформирует пострадавших владельцев по почте в середине мая. Однако, если вы заметили какие-либо проблемы с вашим Volvo, рекомендуется немедленно обратиться к дилеру.

Это уже третий отзыв нескольких автомобилей Volvos 2023 с октября прошлого года. Все три отзыва были связаны с проблемами программного обеспечения. Первый отзыв был связан с потерей мощности привода, вызванной ошибкой программного обеспечения, которая не позволяла запустить двигатель внутреннего сгорания при разрядке батарей подключаемого гибрида.

Второй отзыв произошел в январе и был связан с диагностическими ошибками в модуле управления тормозами, которые могли привести к неисправности электронного контроля устойчивости, антиблокировочной системы тормозов и системы контроля тяги.

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