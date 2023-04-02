Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии Формулы-1 в дикой борьбе с Льюисом Хэмилтоном

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Макс Ферстаппен из Red Bull Racing одержал замечательную победу на Гран-при Австралии в воскресенье после насыщенной событиями гонки Формулы-1, полной драматизма от начала до конца.

Первый триумф Red Bull Racing в Мельбурне с 2011 года не был неожиданным, но хаос, возникший на последних этапах гонки в Альберт-парке, сделал эту победу труднодостижимой.

Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион мира, который исключительно хорошо пилотировал свой Mercedes, финишировал вторым, а Фернандо Алонсо из Aston Martin занял третье место на подиуме. Только 12 из 20 гонщиков завершили гонку, а австралиец Оскар Пиастри, воспользовавшись беспорядком, финишировал восьмым и заработал свои первые очки в чемпионате для McLaren.

Ферстаппен был рад победе, но он поставил под сомнение решение стюардов объявить красный флаг вместо того, чтобы вызвать машину безопасности после аварии на 55-м круге 58-круговой гонки. В тот момент он уверенно лидировал, но после возобновления гонки ему пришлось бороться за сохранение первой позиции перед Хэмилтоном.

"Сама гонка к концу была немного запутанной из-за всех этих звонков. Многие гонщики не понимали, зачем нужен второй красный флаг. Сегодняшний день был довольно беспорядочным", - сказал Ферстаппен.

Хэмилтон был в восторге от улучшения результатов Mercedes в Мельбурне, включая конкурентоспособное квалификационное выступление в субботу.

"Это было очень неожиданно. Вчерашние второе и третье места в квалификации поразили всех нас и придали огромный заряд энергии всей команде", - сказал Хэмилтон.

На рестарте на 55-м круге Ферстаппен смог сдержать Хэмилтона в первом повороте, когда позади его Red Bull развернулось столпотворение, что привело к перестановке в финишном порядке. Алонсо, который большую часть гонки боролся с Хэмилтоном за вторую позицию, был сбит Карлосом Сайнцем из Ferrari в первом повороте на рестарте.

Сайнц, чья Ferrari демонстрировала хорошую скорость на протяжении всей гонки, получил пятисекундный штраф, который опустил его на 12-е место. Гонщик Ferrari был недоволен этим решением, а Алонсо позже сказал, что считает штраф, назначенный его сопернику, слишком суровым.

После завоевания своей первой поул-позиции в Австралии в субботу, Ферстаппен опередил Рассела в первом повороте во время резвого старта. К третьему повороту Хэмилтон также обошел голландца, что дало повод надеяться, что улучшенная команда Mercedes сможет одержать потрясающую победу.

Однако эти надежды угасли, когда на 7-м круге Александр Албон из Williams потерял управление и врезался в стену, что привело к первому красному флагу.

Рассел уже заехал на пит-лейн, когда стюарды гонки решили, что обломки, оставшиеся на трассе после аварии, представляют угрозу безопасности, которую можно устранить только остановкой гонки. В результате английский гонщик остался на седьмой позиции, хотя вскоре после рестарта он был вынужден полностью покинуть гонку.

"Когда это не твой день, это не твой день", - написал Рассел в социальных сетях.

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