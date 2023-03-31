Hyundai Ioniq 5 N дрифтует на полном приводе в новом тизере

2:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Дебют Hyundai Ioniq 5 N уже не за горами, и недавнее видео, демонстрирующее дрифт электромобиля по замерзшему участку Швеции, дает нам представление о его возможностях. Hyundai намекнул, что первый серийный электромобиль подразделения N включает в себя уроки, извлеченные из раллийных гонок.

Несмотря на звук выхлопа, слышимый на видео, важно отметить, что он исходит не от Ioniq 5 N, так как он полностью электрический и тихо дрейфует рядом со своим собратом i20 World Rally Championship.

Автомобиль, облаченный в камуфляж, отличается от стандартной модели более спортивным обвесом, включающим более глубокий передний бампер, боковые юбки и спойлер на крыше. Кроме того, он оснащен более крупными колесными дисками, характерными для данной модели.

Хотя компания еще не опубликовала технические характеристики, она подтвердила, что хэтчбек под брендом N будет иметь полный привод.

Вполне вероятно, что мощность будет обеспечиваться обновленной версией системы с двумя двигателями, установленной на Kia EV6 GT, которая производит 577 лошадиных сил и 546 фунт-фут крутящего момента. Учитывая, что оба автомобиля имеют общую архитектуру Electric-Global Modular Platform (E-GMP), вполне вероятно, что силовой агрегат Kia подойдет и для Hyundai. Hyundai также может установить задний дифференциал с ограниченным скольжением, а дальность хода автомобиля пока не известна.

Ожидается, что интерьер Ioniq 5 N будет включать спортивные сиденья для передних пассажиров, дисплей на панели приборов для конкретной модели и более спортивную отделку, завершающую оформление N. Хотя мы еще не видели салон, можно предположить, что он будет еще больше отличать вариант N от обычной модели, выпускаемой в настоящее время.

Hyundai представит дополнительную информацию о Ioniq 5 N в ближайшие недели, а дебют хэтчбека намечен на конец 2023 года.

Забегая вперед, Hyundai объявил, что 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, используемый в нескольких автомобилях N-разработки, будет снят с производства в связи с предстоящими нормами выбросов.

Он будет заменен электрической трансмиссией с сопоставимой мощностью. Кроме того, компания экспериментирует с водородно-электрической трансмиссией, ориентированной на производительность, хотя пока неясно, появится ли эта технология на рынке и когда. В июле 2022 года Hyundai продемонстрировал эту технологию в концепт-каре N Vision 74.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

2024 Hyundai Ioniq 5 N (drift mode & torque split demo) first drive review