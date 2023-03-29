Honda отзывает более 330 000 автомобилей из-за отсоединения зеркал бокового вида

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Компания Honda отзывает более 330 000 автомобилей из-за проблемы, которая может привести к отслоению стекла зеркала бокового вида.

Хотя отзывы часто связаны с такими тревожными проблемами, как потеря мощности или отсоединение колеса, этот отзыв относительно менее опасен. Под отзыв попадают некоторые автомобили 2020 и 2021 годов Pilots и Ridgelines, а также минивэны Passports и Odyssey с 2020 по 2022 год.

Проблема связана с нагревательными накладками позади зеркал, которые могут быть неправильно приклеены. В результате этого стекло зеркала может отклеиться. Впервые Honda заметила вибрацию зеркал в 2018 году, а затем получила сообщение об усилении вибрации в 2020 году.

Для решения проблемы поставщик изменил накладку нагревателя и клей в 2021 году. Однако в конце 2022 года Национальная администрация безопасности дорожного движения потребовала от Honda провести расследование.

Хотя Honda получила 71 гарантийную рекламацию, связанную с этой проблемой, не было зарегистрировано ни одного случая травмирования или гибели людей из-за отсоединения боковых зеркал заднего вида. Однако отсутствие зеркала приводит к несоответствию Федеральному стандарту безопасности автотранспорта № 111, который касается задней видимости.

Honda бесплатно заменит оба боковых зеркала, о чем владельцы будут уведомлены по почте примерно 8 мая. Дилеры Honda готовы ответить на любые вопросы, касающиеся отзыва.

Это второй крупный отзыв Honda за последние недели, после отзыва почти 450 000 автомобилей из-за неправильной защелки ремней безопасности. Отзыв затронул некоторые модели CR-V, Accord и Accord Hybrid, Odyssey, Insight и Acura RDX.

Национальная администрация безопасности дорожного движения обратила внимание на производственный дефект, который может помешать пассажирам застегивать и расстегивать ремни безопасности.

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ACURA MDX, HONDA PILOT или ACCORD - не складываются зеркала