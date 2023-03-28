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Polaris запускает онлайн-рынок для всех ваших потребностей в электротранспорте

2:47
Авто

Компания Polaris, известное имя в индустрии силовых видов спорта, собирается запустить онлайн-площадку под названием Xchange. Эта платформа специально разработана для любителей силовых видов спорта, которые хотят купить новый или подержанный автомобиль.

Polaris запускает онлайн-рынок для всех ваших потребностей в электротранспорте

Xchange предлагает разнообразные транспортные средства, такие как квадроциклы, мотоциклы, снегоходы и знаменитый Slingshot, среди прочих.

Основная цель Xchange — упростить процесс покупки спортивных автомобилей и удовлетворить меняющиеся предпочтения покупателей. Сайт представляет собой универсальный магазин, который связывает покупателей с новыми и подержанными автомобилями, а также предоставляет доступ к различным инструментам исследования, таким как бесплатные отчеты об истории и состоянии автомобиля.

Пользовательский интерфейс Xchange прост и удобен в использовании. Покупатели могут выбрать покупку нового или подержанного автомобиля, выбрать тип автомобиля, который они хотят приобрести, и выбрать модель, если она у них на примете.

В настоящее время Xchange соединяет авторизованных дилеров Polaris с покупателями, а частным продавцам не разрешается размещать объявления. Однако список транспортных средств, которые могут быть размещены на Xchange, обширен и включает снегоходы, мотоциклы (Polaris является владельцем Indian Motorcycles), side-by-side, автоциклы (включая Slingshot), квадроциклы и различные внедорожники.

Дилеры также могут выставить на продажу автомобили других производителей, не входящих в группу Polaris.

Большая часть процесса покупки может быть завершена онлайн через Xchange. Покупатели могут просматривать объявления, соответствующие выбранному ими автомобилю, приобретать аксессуары, связываться с дилером, определять стоимость сдаваемого в залог автомобиля и предварительно квалифицироваться на получение кредита.

После завершения сделки покупатели могут забрать автомобиль у дилера или получить его доставку к своему дому. Это беспроигрышная ситуация как для покупателей, так и для дилеров, поскольку покупатели могут заказать желаемый спортивный автомобиль, не выходя из дома, а дилеры — привлечь больше потенциальных покупателей.

В заключение можно сказать, что Polaris's Xchange — это отличная онлайн-площадка для любителей силовых видов спорта, где они могут найти транспортное средство своей мечты. Благодаря удобному интерфейсу и широкому ассортименту спортивных автомобилей, Xchange является универсальным магазином для удовлетворения всех ваших потребностей. 

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Cнегоходы Polaris на платформе Matryx | 2022 модельный год: мнение профессионалов и любителей
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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